¡Ø¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ù¿·¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÌ´¸¸¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×È¯É½¡¡¼ýÏ¿¥«¡¼¥É7Ëç¸ø³«¡ª¥á¥¬¥µ¡¼¥Ê¥¤¥Èex¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ý¥ó¡Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½éÅÐ¾ì
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ØPokemon Trading Card Game Pocket¡Ù¡Ê¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÌ´¸¸¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬¡¢29Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼ýÏ¿¥«¡¼¥É¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¡ª¥á¥¬¥µ¡¼¥Ê¥¤¥È¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ý¥ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ä¡Ø¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ù¿·¥«¡¼¥É7Ëç
¡¡¡ÖÌ´¸¸¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥á¥¬¥µ¡¼¥Ê¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥¬¥·¥ó¥«¤·¤¿¤¹¤¬¤¿¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ý¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2024Ç¯10·î¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØPokemon Trading Card Game Pocket¡Ù¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡£³ÈÄ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«Éõ¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜÅª¤ÊÍ·¤ÓÊý¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤â¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë»æÈÇ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´À¤³¦Îß·×1²¯¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿¥«¡¼¥É
¥á¥¬¥µ¡¼¥Ê¥¤¥Èex [¢¡¢¡¢¡¢¡]
¥á¥¬¥¯¥Á¡¼¥Èex [¢¡¢¡¢¡¢¡]
¥ª¡¼¥¬¥Ý¥ó ¤ß¤É¤ê¤Î¤á¤óex [¢¡¢¡¢¡¢¡]
¥Ð¥Ë¥×¥Ã¥Á [¢¡]
¥Ð¥±¥Ã¥Á¥ã [¢¡]
¥¿¥¤¥ì¡¼¥Ä [¡ú]
¤Õ¤·¤®¤Ê¹¾ì [¢¡¢¡]
