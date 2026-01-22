¥É·³¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢2·î¤Ë¼õ¤±¼è¤ë85²¯±ß¡¡¤·¤«¤âÂ¨Ê§¤¤¡ÄÂçÃ«¤È¹ó»÷¤¹¤ë¡È°ÛÎã¡É¤Î·ÀÌó
·ÀÌó¶â»Ä¤ê1000Ëü¥É¥ë¤Ï2027Ç¯2·î¤Ë»ÙÊ§¤¤
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ°ÜÀÒÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤ÈÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°¥á¥¸¥ã¡¼ÎòÂå2°Ì¤ÎÇ¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó94²¯9000Ëü±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡ÈÀ¿°Õ¡É¤ò¼¨¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2¡¢3Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤Î¸¢Íø¤â¤Ä¤¯¡£³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏºÆ¤Óµð³Û·ÀÌó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢6400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó101²¯±ß¡Ë¤ËµÚ¤ÖÇüÂç¤Ê·ÀÌó¶â¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè¤ë2·î¤Î¤¦¤Á¤Ë5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó85²¯6000Ëü±ß¡Ë¤¬Â¨¶â¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ»Ä¤ê1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯8000Ëü±ß¡Ë¤¬2027Ç¯2·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÏ«»È¶¨Äê¤¬¼º¸ú¤¹¤ë¤¬¡¢²¾¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤Ï100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤È°ÛÎã¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë¡£10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Î¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÃ«¤â¡¢Ç¯Êð¤Î97¡ó¤ò¸åÊ§¤¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇËèÇ¯200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡È³Ê°Â¡É¤À¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤â2026Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄãÇ¯Êð¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë