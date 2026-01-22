°å»Õ¤¬¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ä½ñ¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¼ç¼£°å¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¿¦¾ì¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿ÇÃÇ½ñ¤ÏµÙ¿¦¼êÂ³¤¤ä¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê½ñÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ä¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Î°å»Õ¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý¡¢¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
東京大学医学部附属病院精神神経科に入局後、東京警察病院、国立精神神経医療研究センター、都内クリニックにて薬物依存症、トラウマ、児童精神科の専門外来を経験。現在は蒲クリニック院長。愛着障害やトラウマケアを専門に講座や情報発信に努める。診療科目は精神神経科、心療内科、精神科、神経内科、脳神経内科。 精神保健指定医、認定産業医の資格を有する。
¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ï¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ï¡¢¼ç¤ËÀº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎÉÔÄ´¤ò°·¤¦¿ÇÎÅ²Ê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤º¤ÏÀº¿À²Ê¤Þ¤¿¤Ï¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¤¦¤ÄÉÂ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢½é¤á¤ÏÆâ²Ê¤Ê¤ÉÊÌ¤Î²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀº¿À²Ê¤Ê¤É¤Ø¤Î¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ÏÀº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î°å»Õ¤«¤éÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Ï¤¤¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤¬¡Ö¤Þ¤À¾É¾õ¤¬·ÚÅÙ¤Ç·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¿ÅÙ¤«ÄÌ±¡¤·¤Æ·Ð²á¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àº¿À²Ê´ØÏ¢¤ÎÉÂµ¤¤Ï¿ÇÃÇ¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½é¿ÇÅöÆü¤ËÉ¬¤º¿ÇÃÇ½ñ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¿ÇÃÇ½ñ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÈ¯¹Ô¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤â¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°å»Õ¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿ÇÃÇ½ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç
¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î¿ÇÃÇÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç
ÌÀ¤é¤«¤Ê¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤À¤±Íß¤·¤¤¾ì¹ç
´µ¼Ô¤µ¤óËÜ¿Í°Ê³°¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤À¤±¤É¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¿Ç»¡»þ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤äº¤¤ê¤´¤È¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤¬É¬Í×À¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤ÎÅÁ¤¨Êý
¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê»ö¾ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÇµÙ¿¦¤Î¼êÂ³¤¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿·î²¿Æü¡×¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¼ÒÄó½ÐÍÑ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤ÎÌÜÅª¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾É¾õ¤ä»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°å»Õ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤Î»È¤¤Æ»¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¾É¾õ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Î»Ù¾ã¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤¹
±óÎ¸¤»¤º¤ËÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹
°å»Õ¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¥á¥â¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ»ý»²¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥â¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¥á¥â¤ò°å»Õ¤ËÅÏ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤È¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ä¸øÅª¼êÂ³¤¤ÎÄó½Ð´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤«¤éÀµ¼°¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£½é¿ÇÅöÆü¤Ë¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê½é²ó¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¤ÇÈ¯¹Ô¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤´¤È¤ËÆü¿ô¤¬¤«¤«¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Â¨ÆüÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºîÀ®¤Ë¿ôÆü～1½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÄó½Ð´ü¸Â¤¬¶á¤¤¤Î¤ÇµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È°ÍÍê»þ¤ËÈ¯¹Ô¤ÎÌÜ°Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÇÃÇ½ñºîÀ®»þ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÄó½ÐÀè¤äÌÜÅª
É¬Í×¤ÊµÙÍÜ´ü´Ö¤ÎÌÜ°Â
¸½ºß¤Î¼£ÎÅ¾õ¶·¤äÂ¾²Ê¤Ç¤Î¿ÇÎÅ¾ðÊó
¿ÇÃÇ½ñÈ¯¹Ô¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°å»Õ¤¬¿ÇÃÇ½ñºîÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¿Ç»¡ÆâÍÆ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Äó½ÐÀè¤ÎÍ×ÀÁ»ö¹à¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï´µ¼Ô¤µ¤óÂ¦¤ÇÃÎ¤é¤»¤Ê¤¤¤È°å»Õ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÀ°Íý¤·¡¢¿Ç»¡¤ÎºÝ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¥¹¥àー¥º¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤äÀìÌç°å¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ï¤¤¡¢ÊÌ¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ç¼£°å¤¬¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ë½é¿Ç¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¼ç¼£°å¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÅ¾±¡¤·¡¢ÊÌ¤Î°å»Õ¤«¤é¿ÇÃÇ½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âµÙ¿¦¤ä¿½ÀÁ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤ÇÀµ¼°¤ËµÙ¿¦¤·¤¿¤ê¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏµÙ¿¦°·¤¤¤Ë¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ½ñÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤¬Äó½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢·ç¶Ð¤äÍµëµÙ²Ë¤Î¾Ã²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü¤ÎÎÅÍÜ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍµëµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÃ»´ü¤ÎµÙ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÍµë¤Î»ÄÆü¿ô¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤ÆµÙ¤àÊ¬¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ÎºÛÎÌ¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤âµö²Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨ÍµëµÙ²Ë¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿ÇÃÇ½ñ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇµÙ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ä·ç¶Ð°·¤¤¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸øÅªÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¿½ÀÁ¤Ë¤Ï°å»Õ¤Î°Õ¸«½ñ¤ä¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ½ñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸¶Â§¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µëÉÕ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤º¿ÇÃÇ½ñ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»º¶È°å¤ä¼ÒÆâ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¼¼¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¼ç¼£°å¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÄ¹´ü¤ÎµÙ¿¦¤ä¸øÅª»Ù±ç¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ï¿ÇÃÇ½ñ¤¬¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ç¼£°å¤«¤é¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÆþ¼ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¦ÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë
É¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë
¼ç¼£°å¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¹¤ë
¿®Íê¤Ç¤¤ë°å»Õ¤òÃµ¤¹
°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¼«¿È¤Î¼£ÎÅ¤äº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯·Á¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¼ê¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤Ï¡¢µÙ¿¦¤ä»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°å»Õ¤¬¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¾É¾õ¤ÎÄøÅÙ¤äÅÁ¤¨Êý¤ÎÌäÂê¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¾É¾õ¤äº¤Æñ¤ò¤¤Á¤ó¤È°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÉ¬Í×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤ò´Þ¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÇÃÇ½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯°å»Õ¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ä¼êÃÊ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
