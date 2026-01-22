新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、１月22日（木）より、TVアニメ『ワンピース』を毎日無料配信するTVアニメ「ワンピース」チャンネルを初開設する。



TVアニメ『ワンピース』は、『週刊少年ジャンプ』にて1997年より連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作としたアニメ作品。悪魔の実を食べてゴム人間となった主人公・モンキー・D・ルフィが“麦わらの一味”の仲間たちとともに“海賊王”を目指して大海原を冒険する物語が描かれている。TVアニメは1999年の放送開始以降、25年以上にわたってシリーズが展開。数多くの劇場版も制作され、2022年公開の第15作『ONE PIECE FILM RED』では全世界興行収入シリーズ歴代最高を更新。世代や国境を超えて長年にわたり愛され続けている。



このたび「ABEMA」に初の開設が決定したTVアニメ「ワンピース」チャンネルでは、ルフィの冒険の始まり「東の海（イーストブルー）編」から、最新章「エッグヘッド編」までTVアニメ1155話を毎日無料配信する。なお、TVアニメの無料配信は「ABEMA」初となる。



(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション