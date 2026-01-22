家族愛で定位置獲りを目指す。阪神・前川右京外野手（22）が21日、地元の三重県津市内で中日・岡林勇希外野手（23）と6日から行う自主トレを公開した。この日は兄・夏輝さんが練習を補助。母・敦子さんからは偏食改善のためピーマンやブロッコリーなど野菜を中心とした食事の提供があり、手厚いサポートを受けている。ドラフト1位・立石正広（創価大）ら大卒入団組との競争にも勝ち抜き、左翼レギュラーの座をつかみ取る。

昨年のシーズン終了後、ぽっこりしていたおなか周りはすっきりしていた。「シーズンをフルで戦う」ために昨年12月から着手する体幹トレーニングの成果が要因の一つだが、母・敦子さんの食事サポートの影響も決して小さくない。前川は感謝の言葉を並べた。

「（シーズン中も含めて）めっちゃ食べてしまった。それではダメだなと思って、食べ物も意識しています。実家で母が（苦手なものでも）うまく作ってくれる。ありがたいです。基本何でも食べるようにしています」

複数の体幹メニューを取り入れた時期と重なるように、朝と夜の食事改善に乗り出した。敦子さんが食卓に並べる料理は野菜が中心で苦手なピーマン、ブロッコリーもあった。体脂肪率は4％減の20％まで落ち、パフォーマンスを最大限に発揮できるとされる「15〜16％」も目前だ。20日から兄・夏輝さんも仕事の合間を縫って駆けつけ、この日は一塁を守っている際にノッカーを務めてくれた。不退転の覚悟で臨む5年目に向け、チーム前川の後押しを受ける。

「応援してもらえるのが当たり前じゃないと感じた。応援してもらえるような選手になりたい。もっと泥くさくやりたい」

2年連続となる中日・岡林との自主トレ。守備面では「（打球の）合わせ方は去年よりも良くなっている。あとは打球への入り方と、体の向き方とか、だいぶ細かいことになってきてやりがいがある」と手応えを示す。打撃では主に「バットの出し方、肘の角度」を教わり、苦手な内角球克服に注力している。体幹を徹底的に鍛えたことで副産物も得た。「体のコンディショニングを良くしたら、バットの出る角度や入る位置もだいぶ良くなった。体のメンテナンスも毎日やっている。もう少し良くしていけたら」とうなずく。

昨季は6番打者が機能せず、遊撃と左翼の定位置が固定できなかった猛虎。大卒新人野手では立石、谷端、岡城の同学年組が入団してきたが、4年間でもまれた経験値を生かすつもりだ。「（立石は）非常に能力のある選手だと思う。本当にそういう選手に勝っていかないと、この世界で生き残っていけない。経験を生かせる1年だと思う。死に物狂いでいかないといけない」。6番・左翼のポジションは絶対に譲らない。 （石崎 祥平）

▽昨季の左翼事情 昨季の阪神は11人が先発左翼を務めた。3月28日広島戦（マツダ）こそ前川が託されたものの、シーズン通算では49試合。2番手は29試合の高寺で、25試合の森下、15試合の中川と続く。内野が本職の熊谷が5試合、佐藤も1試合務めており、レギュラー固定に至らなかった苦境が浮き彫りとなっている。同じく入れ替わりが激しかった遊撃とともに、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を逃した。外野挑戦を選択肢に持つドラフト1位・立石を含めてレギュラー候補は多いが、最有力は前川。堅守に陰りは見えない。24年にシーズン116試合で打率・269、4本塁打を残した打棒が復活すれば「左翼問題」は一気に解決する。