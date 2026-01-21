北日本から西日本では２５日頃にかけて、日本海側を中心に、平地を含め大雪になるおそれがあり、路面の凍結による交通障害に警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。

【写真を見る】【大雪情報】北陸100cm、中国90cm、近畿80cm、東北・北陸・東海70cm予想 25日頃にかけ平地でも大雪のおそれ 路面凍結や交通障害に警戒【最新 雪シミュレーション】

気象庁によりますと、日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、強い寒気が流れ込む２２日を中心に西日本から東日本の日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪量がかなり多くなる見通しです。また、西日本から東日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定になる可能性があります。

［雪の予想］（多い所）

２２日午後６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ８０センチ

中国地方 ９０センチ

２３日午後６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 １５センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ３０センチ

２４日午後６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ３０センチ

四国地方 ２０センチ

強い冬型の気圧配置は２５日頃にかけて続く見通しで、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。特に、西日本では２１日夜遅くから２２日にかけて、東日本では21日夜遅くから２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、着雪、なだれに注意が必要です。

また、西日本から東日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定になる可能性があり、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。