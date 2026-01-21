歌手でタレントの中川翔子（40）が20日までにインスタグラムを更新。産後の悩みを打ち明けた。

中川は「双子育児、こんなにも物理的に手がたりない、大変とは想像できなかった」と悩みを打ち明け「スーパーもいけない、眠れない、本当に人に助けていただかないと動けない、人生ごと塗り変わってしまって混乱している 身体も戻らない、でもぜんぶ頑張らないといけない ホルモンのせいもあり涙がでる、ぜんぶホルモンのせい」と訴えた。

続けて「かわいいから まもるから 頑張るしかないが勝つから全然大丈夫 かわいいと大変どちらも楽しいから!まだまだ産後不安定ってことですね」と心境を明かした。

また「全集中でがんばらなくては 自分の機嫌は自分でとるぞ ホルモンのせいだから 双子をまもるために心身ともに元気でいなきゃ」とつづり、自身や子どもたちの近影を投稿した。

この投稿にフォロワーからは「ぜんぶホルモンバランスがそうさせているので問題なしです」「色々大変な事もあるでしょうが楽しく子育てして欲しいです」「近くにいたらお手伝いに行きたいぐらいです」とさまざまな意見が寄せられている。