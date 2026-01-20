新木優子「竹下通りでスカウトされたのがきっかけで…」“原宿の思い出”語る

女優・モデルの新木優子（32歳）が、1月20日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“原宿の思い出”を語った。



19日に東京・原宿で開催されたDiorのイベント「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューに登場した新木が、番組のインタビューに対応。開催地の原宿にちなみ、“原宿での思い出”について質問を受ける。



これに新木は「原宿の竹下通りでスカウトされたのがきっかけでこの芸能界に入ったので。カフェにいて、本当に暑い真夏だったのに、外にスーツ姿の男性がずっと立っていて。『暑いのに大変だね〜』って一緒にいた人と話してたら声掛けていただいて」と、スカウトされたときの状況を語る。



そして「自分はそのときは何が何だかわからなかったんですけど、『やってみたい！』って親に、電話して欲しいって伝えました」と話し、「原宿にはそれも含めていろんな思い出がありますね」と語った。