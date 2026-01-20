安めぐみ、10歳長女と“久しぶりの2人ランチ”公開
タレントの安めぐみが19日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの久しぶりの“２人ランチ”や愛兎・しろくんのグルーミングの様子などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
16日、「おやすみなさい。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ブログの更新が空いてしまいました」と切り出し「眠る前に載せたい写真がまたたくさん溜まってしまったので、ゆっくり載せます笑」とつづった。
まず「いつかの長女と久しぶりに２人でのランチ」といい「撮ってくれました」と落ち着いた雰囲気の店内で安が頬に手を添えて微笑む姿や母娘が寄り添う２ショットを公開。
続いて、「しろくんのグルーミングへ」と報告するとともに、グルーミング中のしろくんの姿や「待っている間、キョロキョロとお店にいるうさぎさんをずっと見ていました」と次女・萌歌（もか）ちゃんが店内のうさぎたちを興味津々に見つめる後ろ姿も披露し、その微笑ましい様子を伝えた。
最後は「また続きはすぐ更新いたします笑」「皆さん今日も１日お疲れ様でした」と安らしいメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「うたちゃんは写真撮るのが上手」「可愛いく撮れていますね」「いつも素敵なお写真ありがとう」「姉妹チャン達元気そう」「萌歌チャンまつ毛が長くて可愛いね」「美味しいランチ羨ましい」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
