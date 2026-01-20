【ハーゲンダッツ クリスピーサンド 「贅沢いちごミルク」】 1月20日 発売予定（期間限定） 価格：351円

ハーゲンダッツ ジャパンは、クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」を1月20日より期間限定で発売する。価格は351円。

本商品は、本格的ないちごミルクを表現した、いちごとミルクそれぞれの素材感やマリアージュを楽しめるクリスピーサンド。気分が上がるような可愛らしい色合いで、見た目からも幸福感に浸れるようなアイスクリームとなっている。

ミルクを想起させる真っ白なウエハースはクリスピーサンドならではのサクサクとした食感に。また、甘さと酸味のバランスにこだわったというフルーティーないちごソースは、苺本来の素材感のあるものに仕上がっている。

商品詳細

1月20日 発売予定（期間限定）

価格：351円

成分：無脂乳固形分 8.5％乳脂肪分 12.5％、卵脂肪分 0.4％、果汁・果肉 6%

原材料名：ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、ストロベリーソース、ウエハース、砂糖、加糖練乳、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、卵黄、ストロベリーパウダー、食塩／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）

内容量：60ml

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

