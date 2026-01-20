11時の日経平均は521円安の5万3062円、アドテストが133.7円押し下げ 11時の日経平均は521円安の5万3062円、アドテストが133.7円押し下げ

20日11時現在の日経平均株価は前日比521.11円（-0.97％）安の5万3062.46円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は467、値下がりは1093、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は133.7円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が127.35円、ＳＢＧ <9984>が64.98円、リクルート <6098>が43.12円、信越化 <4063>が15.88円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を8.02円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が5.97円、良品計画 <7453>が5.75円、味の素 <2802>が4.75円、バンナムＨＤ <7832>が4.71円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、空運、食料、小売と続く。値下がり上位には繊維、サービス、証券・商品が並んでいる。



※11時0分11秒時点



株探ニュース

