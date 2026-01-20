「相方ほしい…」孤高のピン芸人が即席コンビでネタ披露！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を１月16日（金）夜9時30分より放送した。
１月16日（金）の放送回では、お笑い研究部の最新企画「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」をお届け。本企画では「相方がいればもっと面白くなる！」と主張する“孤高のピン芸人たち”が登場し、お笑い研究部メンバーとコラボネタに挑戦。ピン芸人たちが相方を得ることで、より面白くなる可能性や新たなネタの形を模索する。
今回企画に参加したのは、ピン芸人・くまだまさし、ですよ。、とんでもあや、りーもこちゃん、ルシファー吉岡の５人。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭、ハライチ・澤部佑、平成ノブシコブシ・吉村崇、アルコ＆ピースの平子祐希、酒井健太の研究部メンバー５人の中からそれぞれ希望の相方候補を指名する。
オープニングでは研究部メンバーたちが早くも警戒モードに。平子が「最近プレイヤーパターン増えてない？」と困惑し、澤部も「ネタばっかりやってる」と本音を吐露。そんな中、若林が「ネタばっかりやらせてくれって言ってる」「客入れしてくれって言ってる」と語ると「めっちゃ嫌だ」「もういいよ！」と悲鳴が上がりる場面も。
ペア決めではピン芸人たちが“相方に求める理想像”を語ったのち、希望する相方を指名。話し合いの結果、若林正恭＆ルシファー吉岡、澤部佑＆ですよ。、吉村崇＆くまだまさし、平子祐希＆とんでもあや、酒井健太＆りーもこちゃんのペアが決定。ペア決めにあたって芸歴29年のくまだまさしは「年間600〜700ステージ出ていて、１回もスベったことはない」「完璧と言いたいが、明日どうなるかわからない」と語り、節目の芸歴30年目に向けた新たなチャレンジをしたいと明かした。そんなくまだまさしにまさかの事態が発生。「５人の中で好きな芸人はいますか？」という質問に生徒役で出演した福留光帆が「“あったかいんだから〜”の……」と発言し教室にざわつきが。福留がくまだまさしを指して「真ん中の方、クマムシじゃないんですか？」と困惑すると、くまだまさしは「そんなバカな」と苦笑混じりにツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。
その後、各ペア20分のネタ打ち合わせを行い、いざコラボネタを披露。トップバッターを飾ったのは、澤部佑＆ですよ。ペア。「ふたり合わせて『澤部ですよ。』」と名乗った澤部＆ですよ。のネタに、福留は「打ち合わせ20分ですよね？」「売れてる芸人って本当にスゴいですね」とビックリ。本編は配信後７日間、無料で視聴可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
１月16日（金）の放送回では、お笑い研究部の最新企画「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」をお届け。本企画では「相方がいればもっと面白くなる！」と主張する“孤高のピン芸人たち”が登場し、お笑い研究部メンバーとコラボネタに挑戦。ピン芸人たちが相方を得ることで、より面白くなる可能性や新たなネタの形を模索する。
オープニングでは研究部メンバーたちが早くも警戒モードに。平子が「最近プレイヤーパターン増えてない？」と困惑し、澤部も「ネタばっかりやってる」と本音を吐露。そんな中、若林が「ネタばっかりやらせてくれって言ってる」「客入れしてくれって言ってる」と語ると「めっちゃ嫌だ」「もういいよ！」と悲鳴が上がりる場面も。
ペア決めではピン芸人たちが“相方に求める理想像”を語ったのち、希望する相方を指名。話し合いの結果、若林正恭＆ルシファー吉岡、澤部佑＆ですよ。、吉村崇＆くまだまさし、平子祐希＆とんでもあや、酒井健太＆りーもこちゃんのペアが決定。ペア決めにあたって芸歴29年のくまだまさしは「年間600〜700ステージ出ていて、１回もスベったことはない」「完璧と言いたいが、明日どうなるかわからない」と語り、節目の芸歴30年目に向けた新たなチャレンジをしたいと明かした。そんなくまだまさしにまさかの事態が発生。「５人の中で好きな芸人はいますか？」という質問に生徒役で出演した福留光帆が「“あったかいんだから〜”の……」と発言し教室にざわつきが。福留がくまだまさしを指して「真ん中の方、クマムシじゃないんですか？」と困惑すると、くまだまさしは「そんなバカな」と苦笑混じりにツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。
その後、各ペア20分のネタ打ち合わせを行い、いざコラボネタを披露。トップバッターを飾ったのは、澤部佑＆ですよ。ペア。「ふたり合わせて『澤部ですよ。』」と名乗った澤部＆ですよ。のネタに、福留は「打ち合わせ20分ですよね？」「売れてる芸人って本当にスゴいですね」とビックリ。本編は配信後７日間、無料で視聴可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.