¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¹âÍüº»Íå¡¡¼º°Õ¤«¤é£´ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¡Ä¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö½þ¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¼º°Õ¤«¤é¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê£²£¹¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿£×ÇÕÂ¢²¦Âç²ñ¡Ê£²£°¡Á£²£±Æü¡¢¥¢¥ê¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÍü¤Ï¡¢£²·î£¶Æü³«Ëë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç£´ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¾¥Àï¤È¤Ê¤ëÂ¢²¦Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¸ÞÎØ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢£±²óÌÜ¤Ë£±£°£³¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Îµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤êÆüËÜ¤Ï£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤ÀÂç²ñ¸å¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¶¥µ»¤ò¼¤á¤ë¤«¡¢¼¤á¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼å²»¤òÅÇ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤¿»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î½þ¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷ÄÌ¤¸¤ÆÎòÂåºÇÂ¿¤Î£×ÇÕ£¶£³¾¡¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£´°Ì¡£¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥³¡¼¥Á¤ä¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°ì½ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤ä¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¡Ê¶¥µ»¤Ë¡Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î¼Ú¤ê¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡££´ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇàÉü³è¥¸¥ã¥ó¥×á¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£