¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£±·î18Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#103¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#103¤Ï¡Ö£±²ó¸«¤¿¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSPÂè£µÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤âSNS¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¾®³Ø£²Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤ª¥«¥Ã¥×¥ë¤äÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥ë·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖKOGYARU¡×¤è¤ê¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¤¤â¤Ô¡¢¤æ¤Ê¤Á¡¢¤ë¤ê¤Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖKOGYARU¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÇÀ¶Á¿¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Î¾®³ØÀ¸»¨»ï¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNatuul¡×¤«¤é¡¢¤Ê¤æ¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢¤ë¤ß¤Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥¬¥Á¥Ð¥È¥ë¤¬ËÖÈ¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÅ·À¼À´µ¤Ë¤è¤ëÄã¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTuber¡¦¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¼«Âð¤Ç¤Î¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¡ÖÁÝ½ü¤·¤¿¤éËã¿ý¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç´Ö°ã¤¤¤ä¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¾®³Ø£³Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÈäÏª¡£Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î12²¯²ó¤ò¸Ø¤ëÄ¶¿Íµ¤¥¥Ã¥º¡£ÁáÂ®¡¢¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶áÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»»¿ô¤Î½ÉÂê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ChatGPT¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤¿¡×¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ò¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ó¤¿¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë°ð³À¤¬¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷¼ÒÄ¹¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤¬¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷¼ÒÄ¹!?¡×¤È¶Ã¤¡¢¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¤È¹á¼è¤Ï¡Ö¤â¤¦¼ÒÄ¹¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹á¼è¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ÄÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¡¢YouTube¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¼¤¬ÀèÅ·À¼À´µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤³¤Î»Ò¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ù¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦¥¦¥ÉÎëÌÚ¤¬¡Ö¡Ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¡Ë¤É¤³¤«¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î²ñÏÃ¤òÅð¤ßÊ¹¤¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢EXIT¡¦·ó¶á¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤â¥Ð¥ê¥¥ã¥ê½÷¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤ä¡¢Ëã¿ý¹Ô¤¯µ¤¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ó¤Ê¤ê¤ª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤äK-POP¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢º£¸å¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥Ï¥ó¥°¥ë¸ì¸¡Äê£³µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤¬¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅ·ºÍ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È·»Äï¡¦¶áÆ£ÎÜ°Ë¤¯¤ó¤ÈÏ¡¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÜ°Ë¤¯¤ó¤Ï13ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥»¥·¥ê¥¢¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²¿Í¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡£·»Äï¤Ç¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¤äÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀèÀ¸¤Ø¤Î¼ÕÎé¤ä¥ì¥Ã¥¹¥óÂå¡¢³Ú´ï¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âå¤Ê¤É¤ÇËè·î20Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎÜ°Ë¤¯¤ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÏÃÎ¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë£±²¯±ß°Ê¾å¤Î¤â¤Î¡¢Ï¡¤¯¤ó¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤â3,000Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#103¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
