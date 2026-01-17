「劇場版プロジェクトセカイ」公開1周年記念ABEMA無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』初のアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』の公開１周年を記念し、公開日と同日１月17日（土）夜８時より「ABEMA」独占で本作初の無料配信を開始する。
『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』は、株式会社セガとサイバーエージェントグループの株式会社Colorful Paletteが手がけ、全世界ダウンロード数3,900万を突破している大人気スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（通称「プロセカ」）を原作とする初のアニメ映画作品。
完全オリジナルストーリーとなる本作では、ゲーム本編には登場しない新たな「初音ミク」が「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿がアニメーションスタジオP.A.WORKSにより描かれている。2025年１月17日の公開以来、多くのファンを魅了し、興行収入15億円、観客動員114万人を突破するなど新たなメディアミックス展開への挑戦作として大きな注目を集めた。
このたび、映画公開１周年の記念日に合わせて「ABEMA」にて実施が決定した『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』初の無料配信では、１月17日（土）夜８時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するほか、放送から１週間、本作を“無料独占”で楽しめる。
(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会
