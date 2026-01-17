高校2年生・ダウン症のある娘と考えた「将来」。娘がみつけた「学びたいこと」への思わぬ壁

「今から約18年前、2008年に娘が生まれた当初、現実を受け入れることができず、何もしたくない、誰にも会いたくない。私の人生、これで終わった、とまで思いました」

こう語るのは、フリーアナウンサーの長谷部真奈見さんだ。待望の第一子を産んだ直後に、「ダウン症」と知らされ、その事実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあった。

「こんなにも娘が大好きで大切なのに、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合うことで始まった本連載『私が「母」になるまで』。長谷部さんが語る赤裸々な母の思いは、大きな反響を呼んでいる。

そして、17歳になった娘さんは、2024年からハワイの公立高校の通常クラスに留学中だ。日本よりも進んだインクルーシブな教育。チャレンジすることが大好きな娘にはきっと向いているはず、そう思い決意した留学。しかし2025年、想像を超える壁が立ち塞がったという。「決意して決めた留学だからこそ、周囲の人にも相談できなかった」と初めて長谷部さんが打ち明けた悩みを前後編でお伝えする。

※正式名はダウン症候群。染色体の突然変異によって起こり、通常、21番目の染色体が1本多くなっていることから「21トリソミー」とも呼ばれる。筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがある。心疾患などを伴うことも多いが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っている（参考：日本ダウン症協会 ）。

ハワイの日々で黙っていたこと

ハワイに移住して以来、「そっちはいつも気持ち良くて“天国”だよね〜」と、よく言われます。

たしかに、年中温暖な気候、爽やかな風、穏やかであたたかい人々は、間違いなくハワイの魅力です。ですが、私にとってハワイは、常に “天国”な場所ではありませんでした。特に、2025年は、天国というよりも“地獄”を感じる日々が続きました。

娘は現在、ハワイの公立高校に通っています。アメリカの高校は州や学区によって制度が異なりますが、公立高校では「セミスター制（２学期制）」を採用していて、それぞれ中間で四半期（クォーター）ごとに評価が出されることが多く、娘の学校でも秋休みと冬休みに入る前にはテスト週間があります。

娘は、昨年まで特別支援のクラスで学んでいましたが、2025年からはレギュラークラス（通常級）で学ぶようになり、他の生徒たちと同様にテストにも臨みます。このテスト週間で、まさかの試練、思いもよらなかったところで困難に直面することになったのです。

2025年から公立高校の普通クラスで学ぶことに

そもそも、ダウン症のある娘にとっては、通常クラスで他の生徒たちと一緒に学ぶこと、英語で授業を受けること、という2つの大きなハードルがあります。

スマホやタブレットで翻訳アプリを使いながら授業を受け、クラスメイトとの会話でも言葉の壁に苦労する娘の姿を見るたびに、「大変なところに連れてきてしまったのではないか」「娘とも時間をかけて話し合って出した結論だったけれど、やはりかわいそうだったのかも……。親のエゴではないと思っていたことこそがエゴだったのでは……」と、自問自答する日々が続いていました。

こんな状況下だったこともあり、学校の選択科目では、せめて娘が楽しめて、理解しやすく、入り込みやすい授業はないかと、いろいろと探していました。

ちょうどそんな時期に、新年度の授業計画を話し合うIEP（個別教育計画）ミーティング（※１）で、副校長から「将来、どんなことをしたい？」と聞かれた娘は、即座に、そしてはっきりと「パティシエになりたい」と、自分の夢を自身の言葉で伝えました。

※1：アメリカでは、スペシャルニーズの生徒は、IEP（個別教育計画）を学校の先生や専門家と話し合いのもと作成し、その計画に基づいて、それぞれの個別の目標に向かって学び、個別に評価もされます。

娘自身の言葉を受けて、コーディネーターから、これまでどのくらい娘に調理の経験があるか聞かれました。私は、普段から家で毎日一緒に食事作り、食器洗いから片付けまで手伝ってくれていることなどを伝えました。

娘が自らの意志で料理をするようになったきっかけは、コロナ禍に自宅で過ごす時間が増えた小学6年生のときでした。

最初のうちは、火を使わない簡単なお菓子作りから始めましたが、食べることが大好きな娘はそのうち食事作りにも興味を持ち、野菜を切ったり、炒めたり、徐々にほぼすべての工程を私と一緒にやるようになりました。

ダウン症のある人は、一般に指が短く筋緊張が低いという特徴があります。そのため、細かい作業が苦手な傾向があります。娘も当初は野菜の皮を剥くにも時間がかかったり、包丁でカットする際も危なっかしさを感じることも多々ありました。それでも娘にトライさせ続けたのは、挑戦させないままでいる方が、いざ使うときにかえって危険だと思ったからでした。包丁や火の扱いについて、私なりに日々の食事作りの中で時間をかけて伝えてきました。

こういった話をミーティングで共有した結果、2025度から選択科目のひとつである「culinary（調理）」の授業を専攻できることになったのです。その話を聞いたとき、私は「これこそ、娘にとって最良の選択科目だ」と感じました。

英語がまだ十分に理解できなくても、大好きな料理ができる授業ならきっとみんなと一緒に楽しく学べる。2025年は楽しい学校生活になりそうだな、将来の夢への第一歩だなあと、娘といっしょにワクワクしていました。

調理クラスの衝撃のテスト漬け

ところがそんな矢先、希望していた調理のクラスで予想外の試練に直面することになったのです。それは、調理クラスに参加するには「Safety （安全）テスト」と、「Sanitary （衛生）テスト」の両方で、それぞれ70点以上を取らなければならないということでした。

「娘は大丈夫だろうか？」一瞬、不安がよぎりました。

娘はIEP（Individualized Education Program：障がいのある生徒に対して適切な教育が受けられるように作成される個別教育計画）で定めた目標に向かって学ぶため、他の生徒たちと同じ授業を受けていても、テストや評価の基準は異なります。専攻クラスでも状況は同じであろうと認識していたので、「まさか調理の授業で、調理をさせてもらえない」なんてことはないだろう、「きっと何とかなるはず」と、私は楽観的に考えていました。

新学期が始まる前、夏休みの間に娘が受けることになった過去問を入手し、娘と一緒に勉強し始めていました。

ところが、その内容は想像以上に難しく、大人の私でも調べなければわからない専門的な知識を要する問題でした。

たとえば、

「食品が腐敗する条件をすべて書きなさい」

「消火器の主な3種類と、それぞれの用途は何ですか？」

「火傷の3つの程度（種類）と、それぞれの処置方法を書きなさい」

「集団食中毒が成立する要件について説明しなさい」

こうした質問が、2種類のテストで、それぞれ100問以上も続くのです。

困惑し途方に暮れながらも、どこかで「実際に授業が始まってみれば、きっとなんとかなる」と、なんの根拠のない希望的観測を抱いたまま、娘といっしょに新学期を楽しみにしていました。

娘が大好きな料理を嫌いになってしまったら……

そして、始まった新学期、期待していた楽しい調理実習はなく、授業はひたすら座学が続きました。もちろん、料理をする上で衛生や安全性についての学習がとても大事なのは理解できます。でも、高校の専攻でここまでの知識が必要なのかは少し疑問を感じました。

娘のテスト結果は、不合格。「他の生徒たちと同じように追試を受け、合格するまで、調理には参加できません」と先生から告げられたのです。最初のうちは、娘以外にも追試を受けている生徒が何人かいましたが、徐々に合格していき、気づけば娘だけが残され、調理に参加できずテストを受け続けるという地獄のような日々が続きました。

「これでは、大好きな料理まで娘が嫌いになってしまうのではないか」

「毎回、娘だけ授業のたびに追試を受け続けるなんて……やり過ぎではないか」

そういった思いが心に浮かびましたが、「社会は、人生は、そんなに甘くない」「みんな頑張っているんだから、いっしょに頑張ろう」と、娘に声をかけ続けました。いえ、娘ではなく自分自身に言い聞かせるように声をかけ、耐えていました。

そんなある日、学校から帰宅した娘が、悲しそうな顔でこう言いました。

「調理のグループにね、私だけ名前がなかったの。先生に“私の名前がどこにも書いてないよ”って言ったら、“sorry”って言われたの」

理由は想像がつきました。娘だけテストに合格してないからです。

私は、特別支援のコーディネーターと、調理の先生に連絡をとり、他の生徒が調理をしている側で、娘だけが参加できていない切なさと、今後の対策について相談したいと伝え、後日、対面での話し合いの場が設けられました。

話し合いの結果、娘にはスマホの持ち込み許可、翻訳アプリの使用、Cheat card（カンニングペーパーのようなカード）1枚の持ち込み、全16ページのテストを、一週間に1枚（2ページ）ずつ分けて受験しても良いといった、さまざまな配慮が認められました。娘がみんなと一緒のクラスで学び続けるための道を、いっしょに作ってもらえた。そう感じて、少し、光が見えた気がしました。

平日は学校や習い事でテスト勉強の時間があまり取れないため、毎週、週末の時間をテスト勉強にあてることになりました。

こうして迎えた週明け。娘は空欄のままのテストを家に持ち帰ってきたのです。

「先生がね、家でテストをして、学校に持ってきてって言ったよ」

一瞬戸惑いましたが、「あ、なるほど、自宅受験にしてくださったのかな？ これなら、娘が落ち着いた環境で時間をかけて取り組める」と、正直、ホッとしました。

ところが……、16ページもあるテストのひとつ目がようやく終わろうとしていたころ、調理の先生からメールが届きました。

「自宅で“テストの練習”が終わったら、もう一度、最初から学校でテストを受けてもらいますね」

あまりのショックに、言葉を失いました。

◇受けても受けても続くテストに、「娘が大好きな調理の世界まで嫌いになってしまったらどうしよう……」と長谷部さんの不安は募っていった……。後編では、その後の長谷部さんと娘さんの様子と気持ちを切り替えることができたある出来事についてお伝えする。

【後編】ダウン症のある娘は専門的テストに合格しないと調理クラスで実習できない。絶望していた私を救ってくれた人