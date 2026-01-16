430²¯¥¦¥©¥ó¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â3²¯¥¦¥©¥ó´óÉÕ¡Ä¡ÖNewJeansÄÉÊü¡×¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¶Ã¤¤Î¶á¶·
¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸½ÃÏ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊSNS¡Ë¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Ê½ÐÀâ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
15Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñÈÇ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÊInstagram¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¾®¹È½ñ¡×¤Ë¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï´û¤Ë1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¼Â»Ð¤Ç¤¢¤ë²Î¼ê¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Þ¡¼¥·¥å¤â¡¢³ºÅö¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÁÂ³°¤µ¤ì¤¿³¬ÁØ¤Î¤¿¤á¤Ë3²¯200Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3250Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
9Æü¡¢ÊÝ¸î»ùÆ¸¤ä¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Ê¤É¤ÎÁÂ³°³¬ÁØ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¼ÒÃÄË¡¿ÍYANA¡ÊYou Are Not Alone¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬3²¯200Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¸å±ç¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
YANA¤Ï¡Ö´óÉÕ¶â100¡óÊ¬ÇÛ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢±¿±ÄÈñ¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡£³§¤µ¤Þ¤Î¸å±ç¤Ï¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤òµß¤¦ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òËº¤ì¤º¡¢½é¿´¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¶Áè¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢ÀìÂ°·ÀÌóÍ¸ú³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¤·¤¿¸å¡¢ADOR¤Ø¤ÎÉüµ¢°Õ»×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥¢¤ÏÀè·î¡¢NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¥À¥Ë¥¨¥ë¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ADOR¤Ï¡¢NewJeans¤Î³èÆ°¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ADORÂåÉ½¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢430²¯¥¦¥©¥óÂæ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï12Æü¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¿´¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âNewJeans¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£