¡ÖÄ«¤«¤éÀ¨¤¤¤Î¤¤¿¤Ê¤¡¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾×·â¤Î6ÊÑ²½¡ÄÅÙ´Î¤òÈ´¤¯»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖBeats by Dre¡×¤¬Ç÷ÎÏ¤Î6¼ïÎà¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£µðÂç²½¤·¤¿6¼ïÎà¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÄ«¤«¤éÀ¨¤¤¤Î¤¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤¿³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖOur city¡ÊËÍ¤é¤Î³¹¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤Æ2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤¿ÂçÃ«¤¬¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤Ä¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÏÆ¤Ë·¯Î×¤·¤¿»Ñ¡¢ÀÄ¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òËí¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÎÙ¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë»Ñ¤Î2¼ïÎà¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2Ëç¤ò´Þ¤á¤Æ¡ÖBeats by Dre¡×¤Ï6Ëç¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤Ë»÷¤¿¡ÖSHOTIME¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿»³Ãæ¤Ë¹ø¤«¤±¤ë»Ñ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÂçÃ«¤µ¤ó¤À¤¡¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¢¤ë¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Îµð¿ÍÃ«¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤Æ¤Ê¤¤ÂçÃ«¤µ¤ó¡£À¨¤¯¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢´éÎ©¤Á²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±¦Éª¤Î½ýÀ×¤ÏÈà¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¹¹ð¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë