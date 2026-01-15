ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢Áí¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¡ß¾åÉÊ¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬14Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï1986Ç¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤È»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖËÜÆü¤Î°áÁõ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Ã¸¤¤¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¶»¸µ¤Ë¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î²Ö¤Î¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤¬Åº¤¨¤¿²ÄÎù¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¯¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡È¤Þ¤Ã¤µ¤ó¡É¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¥È¥Ã¥×¤ËÄø¤è¤¯¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤»¡¢ÌÓÀè¤Ë¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥ë¤ò¸ú¤«¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÇò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ÀµÌÌ¤«¤é²º¤ä¤«¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¤ä»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿²£´é¡¢¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¥É¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤ªåºÎï¡×¡ÖÁí¥ì¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤ªåºÎï¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥É¥ì¥¹ ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡×¡Ö·ã¥«¥ï¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
