»³ËÜÍ³¿¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë±þÊç»¦Åþ¡¡Äù¤áÀÚ¤ê4ÆüÃ»½Ì¡Ä¥Ê¥¤¥È¯É½¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¡×
15Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Ç±þÊç¼õÉÕ¤òÄù¤áÀÚ¤ê¤Ë
¡¡24Æü¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊºÇÂç¼ê¡Ö¥Ê¥¤¥¡×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ï15Æü¡¢±þÊç¼õÉÕ¤òÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Äù¤áÀÚ¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï12Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢»³ËÜ¤ÎÅêµå²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJUST DO IT¡×¤ÈÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÚÃêÁªÀ©¡ÛWINNER¡ÇS MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ê¥¤¥¸¶½ÉÅ¹¤Ç24Æü¤Ë»³ËÜ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·15ÆüÀµ¸áº¢¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬±þÊç¼õÉÕ¤òÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Äù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢15Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¤òÁ°ÅÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤¬±þÊç´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£21Æü°Ê¹ß¤ËÅöÍîÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¾¡Íø¡Ù¤È¤Ï¡¢·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÁªÂò¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÙÃæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç·è¤·¤ÆÂÎ³Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ìîµå¾¯Ç¯¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¡¼¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·MVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¾¡¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æü¡¹¡Ø¾¡Íø¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤ò¡ÈÁªÂò¡É¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤Î»×¹Í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÉ³²ò¤¡¢Ì¤Íè¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¾¡Íø¤Ø¤ÎÁªÂò»è¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¡¢WHIP0.99¡£4·î¤È9·î¤Ë·î´ÖºÇÍ¥½¨Åê¼ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤ÏºÇ½ª¸õÊä3¿ÍÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï2´°Åê¤ò´Þ¤à5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤ÈÌöÆ°¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë