¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×ºÇ½ª¡¢ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¥í¥¹Â³½Ð¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡¡ORICON NEWS¤Ç¤Ïº£½©¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤¿¡ÖÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£TOP10¤ÎºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈËþÂÅÙ¡É¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÑÆ°¤ä¹¥É¾¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¡¢²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡ÛºÇ½ª¤ÎËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡°ìÍ÷¡õ¥³¥á¥ó¥È¤â
¢£1°Ì ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡¿TBS·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.54
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡£ËÜºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£²ÆÈÁ¤¬Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¤ò¡¢ÃÝÆâ¤¬¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£½é²óÊüÁ÷¤Ç¤ÎËþÂÅÙ¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÈ×¡¦Ãæ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é¡Ê¡ú 3.83¡Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é°Ê³°¡Ê¡ú 3.67¡Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¡Ê¡ú 3.66¡Ë¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡ÃË¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎÌò¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡¿20Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤Ã¤¿¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï°ÂÄê¡£±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤·ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¿40Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡×¡Ê»³·Á¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤ä¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¿20Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤¬¤¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½ê¤¬ÌÌÇò¤¤¡£Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÂçÊ¬¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¼Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£2°Ì¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡¿TBS·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.49
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÏÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁüÈþ¤âÏÃÂê¤Ë¡£½é²óÊüÁ÷¤Ç¤ÎËþÂÅÙ3°Ì¤«¤é¡¢½øÈ×¡¦Ãæ´Ö¡¦ºÇ½ª¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é¡Ê¡ú 3.80¡Ë¡¢±ÇÁü¡Ê¡ú 3.76¡Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é°Ê³°¡Ê¡ú 3.72¡Ë¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±ÇÁü¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤¬¹ë²Ú¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ì´Ãæ¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¶¥ÇÏ¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¾ì¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿40Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö1ÏÃ¤ËÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¸«¤»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬Ëè²ó°ã¤¦±éµ»¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»³·Á¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤Éã¿Æ¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤ä¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¶¥ÁèÇÏ¤òÁêÂ³¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¤È¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¿40Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÇÎÉ¤¤¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤äÉðË¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÊÅ¸³«¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤ÎÉ½¾ð¡¢ÇÏ¤«¤é¤ß¤¿·Ê¿§¤Ê¤É±ÇÁü¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²¥¹¥È½Ð±é¤ä¶¥ÇÏ¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁüÈþ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¢£3°Ì¡¡¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.45
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£ºòÇ¯12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢½øÈ×¡¦Ãæ´Ö¡¦ºÇ½ª¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é¡Ê¡ú 3.92¡Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é°Ê³°¡Ê¡ú 3.82¡Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¡Ê¡ú 3.61¡Ë¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¥ã¥¹¥È¡¦¼ç±é¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¶Ì»³Å´Æó¤Î±éµ»¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¼ç±é¤ÎÅ·³¤¤µ¤óÂ¾¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡ÖºÇ¸å2ÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿40Âå¡¿½÷À¡Ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¡£¶Û¼è¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø³§¤µ¤ó¡¢½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡Ù¡ØÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø´ÝÍç¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î·è¤áÂæ»ì¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¤È¥»¥ê¥Õ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Û¼èºÇ¹â!!±Ç²è¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊËÌ³¤Æ»¡¿40Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤±Ç²è¤âÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¿50Âå¡¿½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¿30Âå¡¿½÷À¡Ë¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬»Ç¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
4°Ì°Ê²¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£4°Ì¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.40
¢£5°Ì¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.34
¢£6°Ì¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.29
¢£7°Ì¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.26
¢£8°Ì¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§15¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.25
¢£9°Ì¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡¿TBS·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.25
¢£10°Ì¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.25
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢ãÂÐ¾ÝºîÉÊ¢ä 2025Ç¯9·î29Æü°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤ÇÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¤ËÃÏ¾åÇÈ¡Ê¿¼ÌëÏÈ½ü¤¯¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ
¢ãÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¢ä 2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢ã¥¹¥³¥¢»»½ÐÊýË¡¢ä ¼«¼Ò¥â¥Ë¥¿¡¼690¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¤òËè½µ·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£²óÅú¥Ç¡¼¥¿¤ÎËþÂÅÙ¤È»ëÄ°¿ô¤«¤é¡ÖÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½
