¡Ø¤Ü¤¯¤¬¼é¤ë¡Ù¤¤¤Ä¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò·ÙÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¸¤¢ª1Ç¯¸å¡Ä°¦¤ª¤·¤¤¡ØÀ®Ä¹¡Ù¤ò¿ë¤²¤¿¸÷·Ê¤¬11ËüºÆÀ¸¡Ö¸¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¡×¡Öº£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¸¤¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¸«¤»¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬Instagram¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¥ì¥ª¡×¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤«¤é11.4Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ï¤Þ¤ê¤ÏÍê¤â¤·¤¤¾®¤µ¤Ê¸î±Ò
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¡£1Ç¯Á°¡¢Â©»Ò¤¯¤ó¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¡¢¸î±Ò¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥ª¤¯¤ó¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤Ú¤í¤Ú¤í¤ÈçÓ¤á¡¢¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¼é¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀìÂ°¤Î¥Ü¥Ç¥£ー¥¬ー¥É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ª¤¯¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¡¢ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£
1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ø
Â©»Ò¤¯¤ó¤¬¤è¤Á¤è¤Á¤ÈÊâ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¤¯¤ó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£Å¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶á¤¯¤òÊâ¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÀèÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¼é¤é¤ì¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î2¿Í
º£¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü°ì½ï¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¡¢²ÈÃæ¤Î¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£Â©»Ò¤¯¤ó¤¬Áö¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ª¤¯¤ó¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¥ì¥ª¤¯¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÍê¤ì¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤¯¤ó¤ÎÎÙ¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2¿Í¤Î¹¬¤»¤ÊÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö2¿Í¤ÏÊõÊª¤ÎÂ¸ºß¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¿¼¤¤å«¤ò¸«¼é¤ë²¹¤«¤¤À¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¥ì¥ª¡×¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¤ÈÂ©»Ò¤¯¤ó¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æü¾ï¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¥ì¥ª¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§junjun
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£