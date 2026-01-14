¡Ö¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¡×¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£¿Íµ¤ºî²È¤¬¶µ¤¨¤ë¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Î¤È¤¤á¤¯À¤³¦
ÊÔ¤ßÊª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¿Íµ¤¤ÎAme LIFE¤µ¤ó¡Ê°Ê¸å¡¢Ame¤µ¤ó¡Ë¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCinéame¡Ê¥·¥Í¥¢¥à¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎAme¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØAme¡Çs Crochet Animals ¡½¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¡½¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼ê»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¯¤Æ¡¢Ä©Àï¤·¤¿¡Ö¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¡×
ÀìÍÑ¤Î¿Ë¤ò»È¤Ã¤Æ»å¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤äSNSÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤À¤ì¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØAme LIFE¡Ù¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤äÊë¤é¤·¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëAme¤µ¤ó¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÊÔ¤ßÊª¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏYouTube³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥óÆ°²è¤ä¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¡¢¥ß¥·¥ó¤òÆ§¤ó¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¤¹¤ëVlog¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¥ß¥·¥ó°Ê³°¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊAme¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¡¢¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ
Ame¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î¤³¤È¡£ÊÔ¤ßÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤¤³¤Þ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¡¢¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤¬À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤®¿Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤®¿Ë¤ÈÌÓ»å¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤â¤Î¡É¤À¤Ã¤¿ÊÔ¤ßÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤ÆYouTube¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿·´©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¡£¤È¤Ó¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢YouTube¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë½ñÀÒ¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®Êª¤«¤éÂçÊª¤Þ¤ÇÁ´20ºîÉÊ¤ÎÊÔ¤ßÊý¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤ÎºîÉÊ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤¤á¤¯¡×¤È¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤¬·èÄê¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏYouTube³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÈÇ¤òµ¡¤Ë¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤â¡ØËÜ¤«¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØAme¡Çs Crochet Book¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊÔ¤ßÊªËÜ¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØAme¡Çs Crochet Animals ¡½¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¡½¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ame¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎËÜ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ê¡¼¥º´¶¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï1ºîÌÜ¤Ï¤È¤¯¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢2ºîÌÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ØAme¡Çs Crochet¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º´¶¤ò¤â¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Ame¤µ¤ó¤¬Ã´ÅöÊÔ½¸¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢·è¤á¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡È¤É¤¦¤Ö¤Ä¡É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â3É¤¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Á³¤È¸¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ°Êª¤Ï¿È¶á¤Ç¤¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÔ¤ßÊª¤Î½ñÀÒ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ame¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ¤ßÊý¤Î¥³¥Ä¤ä¼Ì¿¿¤¬½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤¯¤ï¤¯³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë1ºý¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÓ»å¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤â¼Ì¿¿¤â¤É¤ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËÜÃª¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×