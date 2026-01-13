【中継】「日韓関係をさらなる高みに」高市首相が韓国・李在明大統領と会談　「ふるさと奈良にお迎えでき歓迎したい」　

通常国会冒頭での衆議院解散を検討する高市首相は13日午後、韓国の李在明大統領との首脳会談を行いました。

最新情報について、奈良市からフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。

会談は、首相の地元・奈良県内のホテルで行われました。

会談の冒頭、高市首相も李大統領も共に笑顔を交わす一幕がありました。

高市首相：

大統領及び韓国代表団の皆さまを、私のふるさと奈良にお迎えすることができて、皆さまを歓迎したいと思います。

韓国・李大統領：

尊敬する高市首相、首相のふるさとであるこの奈良でお会いできるのは、特別な意味合いを持っていると思います。

高市首相は会談の冒頭、「大統領と共に日韓関係を前に進めながら、両国が地域の安定に連携して役割をはたしていくべき」だと述べた上で、「大統領の訪問を皮切りに、日韓関係をさらなる高みに発展させる年としていきたい」と強調しました。

一方、李大統領は「両国が協力することはいつもよりも重要であり、何よりも重要だ」と応じました。

このあと両首脳は共同記者発表を行い、その後、夕食会が開かれます。

一方、注目される通常国会冒頭での衆議院解散については、高市首相は状況を見極めながら、慎重に判断するものとみられます。