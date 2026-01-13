「乃木坂らしい優しい応援歌」乃木坂46、7年ぶりアルバムのタイトル曲『My respect』先行配信中
乃木坂46が、2026年1月14日(水)に7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースする。これに先駆け、アルバムのタイトル曲『My respect』が2026年1月7日より先行配信されている。
今回配信されている『My respect』は、恒例となっている新年のごあいさつ映像で使用されていた楽曲。2026年新体制となる、乃木坂46の“今”が込められた一曲になっている。
楽曲を聴いたファンからは「乃木坂らしい優しい応援歌ですてき」「乃木坂を表した一曲」といった声が続出。「受験応援ソングとして相応しい」「これは節目節目で歌われる曲になる」「去年の卒業生の姿が目に浮かぶ」など、この時期にぴったりの楽曲として早くも話題を呼んでいる。
5thアルバム『My respect』には、29thシングル『Actually...』から最新40thシングル『ビリヤニ』までの表題曲に加え、タイトル曲の新曲『My respect』を収録。さらに初回生産限定盤TYPE-A〜Cには“期別盤”としてボーナスディスクが付属し、それぞれ期別の新曲が収録される。
映像特典も充実しており、2014年の初開催から10回目の記念公演となった「真夏の全国ツアー2025」明治神宮野球場公演を収録。完全生産限定盤には最終日のフルボリューム映像が、初回生産限定盤にはDAY1〜DAY3の特選集がそれぞれ収められる。
商品ラインナップは、完全生産限定盤(2万2000円)、初回生産限定盤TYPE-A〜C(各7500円)、通常盤(3000円)の全5形態。完全生産限定盤・初回生産限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真がランダム封入、通常盤には初回仕様限定で応募特典シリアルナンバーが封入される。
2026年2月22日(日)・23日(祝)には、東京・有明アリーナにてアルバム発売記念ライブ『My respect』の開催も決定している。7年の時を経て届けられる新作と、2026年の乃木坂46から目が離せない。
