アメリカの魂、ロックの英雄、ブルース・スプリングスティーンの魂の旅路を描いた『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』がデジタル配信開始（購入／レンタル）となった。2026年3月25日にはブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セットが発売となる。本編から8分超えの無料プレビューが公開されている。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

アメリカの魂、伝説のロックアイコン“The BOSS”の名でも知られ、50年以上も第一線で活躍するブルース・スプリングスティーン。彼の代表作とも言える「Born in the U.S.A.」に世界が熱狂する前夜、頂点へと駆け上がる直前の彼が向き合った孤独と葛藤、そして魂の創造の瞬間を描いた音楽ドラマ。

舞台は1982年のニュージャージー。わずか4トラックのレコーダーを前に、名声の喧騒から離れた若きスプリングスティーンが、自らの過去と向き合いながら音楽に魂を刻み込んでいく。

主演は、「スター」で配信中の大人気ドラマシリーズ「一流シェフのファミリーレストラン」（2022）で、自身もゴールデングローブ賞、エミー賞で5冠を誇るジェレミー・アレン・ホワイト。 ギター、ハーモニカ、歌唱トレーニングを重ね、若き日のスプリングスティーンをリアルに体現した。

共演はジェレミー・ストロング、スティーヴン・グレアム、ポール・ウォルター・ハウザーら、映画賞や世界的ヒット作で存在感を放つキャストたちが名を連ねる。

監督・脚本を手がけるのは、『クレイジー・ハート』（2009）でを受賞したスコット・クーパー。音楽と人生の交差点を丁寧に救い取る演出は、単なる伝記映画の枠を超えた深い余韻となり作品の大きな見どころの一つとなった。

「ザ・リバー」の大成功を経た1981年、ブルース・スプリングスティーンは次なる栄光ではなく、孤独と内省の時間へと身を置いた。故郷ニュージャージーに身を隠し、抑うつや家族との記憶と向き合いながら生まれた10曲が、後に名盤「ネブラスカ」となる。スコット・クーパー監督は、「これは“ボス”という偶像ではなく、静かに崩れながらも創作に突き動かされるブルースの物語です」と、人生全体を描く伝記ではなく「岐路に立つ一人の人間」に焦点を当てたと語った。脚本段階から本人とジョン・ランダウが関わり、本物の感情を最優先に制作された本作は、成功の裏側にある脆さと誠実さを浮かび上がらせる。

本作における最大の挑戦の一つが、ブルース・スプリングスティーンという唯一無二の存在を、いかに“似せずに演じるか”だった。クーパー監督は、ジェレミー・アレン・ホワイトについて「強烈さと脆さ、そして謙虚さと威厳を併せ持つ俳優」と語り、この物語に不可欠な資質だと断言する。ホワイト自身も当初は重圧から即答を避けたが、焦点がスターではなく創作に向き合う１人の男であると理解し、役を引き受けた。歌唱やギターはすべてライブで撮影され、声や技術の完成度よりも感情の誠実さが重視されたという。本作は、模倣を排し、本質に迫ることでこそ成立する、極めて親密な人物描写を実現している.

『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』ブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイは2026年3月25日（水）発売。デジタル配信開始中（購入／レンタル）。

