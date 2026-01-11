「やばい、靴下穴空いてる、、」→【3COINS】へ！ ストック買いしたい「おすすめソックス」

気づいたら靴下に穴が空いてた……。そんなときこそチェックしたいのが【3COINS（スリーコインズ）】のソックス。デイリーに使いやすいシンプルなものから、足元のおしゃれのポイントになるデザインまで、思わずまとめて買っておきたくなるソックスがラインナップ中。今回は、気分を上げたい日にも活躍してくれそうなソックスをピックアップしてご紹介します。

2重編みであったかロングソックス

【3COINS】「2重編みアメリブ底パイルソックス」\550（税込）

くしゅくしゅ感が可愛いソックス。「リブ部分が2重編み構造になっているため、通常の靴下よりも保温性が高く暖かいです◎」（公式ECサイトより）とのことで、寒い日に頼れる存在になってくれそう。ロングソックスとして伸ばして履くのはもちろん、くしゅっとたるませればこなれ感のあるおしゃれな足元になりそうです。

足元をふんわり包むもこもこソックス

【3COINS】「もこもこエコファークルーソックス」\550（税込）

もこもこ素材が魅力のソックスは、見た目にもあたたかそうで、冬らしいムードを添えてくれます。おうち時間にはもちろん、ロングスカートやワイドパンツの下にしのばせれば、さりげないおしゃれ見えが期待できるかも。ブーツの履き口からほんのりのぞかせれば、足元に立体感が生まれ、冬コーデのワンポイントとしても活躍してくれるはず。

きらめきを添えるリブソックス

【3COINS】「ラメリブクルーソックス」\550（税込）

きらっと足元にアクセントを添えてくれそうな、ラメ入りのリブソックスは、品のあるラメ感なので、派手すぎず大人も取り入れやすいのがうれしいポイントです。スニーカーやローファーはもちろん、バレエシューズやパンプスと合わせれば、足元からほんのり華やかさをプラス。デイリーコーデからおめかししたい日まで、幅広く活躍してくれそうです。

足首ロゴが映えるウール混ソックス

【3COINS】「ウール混ブークレロゴ刺繍ソックス」\330（税込）

ポコポコした起毛感が特徴なブークレ素材のロゴ刺繍ソックスは、足首部分にカラーごとに異なる配色ロゴが入っているのがポイント。もこっとした表面感に、さりげないロゴが効いてトラッドなテイストも楽しめそうです。スニーカーやローファーに合わせてロゴをちらっと見せれば、シンプルなスタイルにもほどよい遊び心と抜け感をプラスしてくれそう。

