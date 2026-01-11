バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」/ シンプルで使いやすいフルサイズキーボード【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月9日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を期間限定で新発売する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台マルチペアリングに対応した、シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」を発売した。ガンメタリックとブラックのツートンカラーが、デスク全体を引き締めるシンプルで上質なデザイン。主張しすぎない佇まいながら、近づくとわかる質感の良さが、使う人の美意識をさりげなく表現する。オフィスにも在宅環境にも自然に溶け込み、毎日の作業空間をワンランク上へと導く。キーには指先にフィットする凹み形状を採用。パンタグラフ式ならではの軽快な打ち心地で、長時間の入力でもストレスを感じにくい設計だ。表面にはさらりとしたUV塗装を施し、触れた瞬間に伝わるなめらかさも魅力。毎日使うものだからこそ、打鍵感に徹底的にこだわりった。
■薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、超薄型1.3cm・約30gの軽さに5ボタンと3台切替を搭載した多機能モバイルマウスを発売した。クレジットカードより小さく、iPhoneと同等の薄さを実現した超薄型ワイヤレスマウス。一般的なマウスと比べてサイズは約2/3、厚みは約1/4という圧倒的なコンパクトさを実現しながら、操作性を犠牲にしない設計で、外出先でも快適な作業環境を実現する。小型・薄型設計だから、狭いカフェのテーブルや新幹線、出張先のホテルでも邪魔にならない。ポーチや小さなバッグにも収納しやすく、リング部分に指を通せば持ち運びも安心。さらにカラビナに掛けて携帯できる。
■冬の新作！バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月9日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を期間限定で新発売する。
■挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンを縦置き設置でデスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA-STN90S（1台用）」「PDA-STN91S（2台用）」を発売した。重厚感のあるアルミ製で、放熱性・耐久性・安定性に優れている。ノートパソコンを閉じたまま外部ディスプレイと接続して使うクラムシェルモードに最適だ。縦置き用のノートパソコンスタンド。垂直にノートパソコンを設置することでデスクスペースが空き、ゆったりと作業することができる。「PDA-STN91S」はノートパソコンに加え、タブレットやキーボードなど最大2台の機器を立てて収納できるので複数機器を使用する環境に最適だ。
■角度調整が自由で快適！人気の両端回転ケーブルがコネクタ部分を改善して発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両端コネクタが左右180°水平360°回転し、さらにPD240Wにも対応しているため、充電しながらでも邪魔になりにくい全方向対応の人気のUSB Type-Cケーブルの改良版の「500-USB090-1BKN」を発売した。両端のUSB Type-Cコネクタが、左右180°＋水平360°の合計540°回転に対応。特殊設計で端子部がケーブルと一体化しているため、角度を自由に変えられる。机上・車内・ベッド周りなど、狭い場所でも差し込み方向に悩まず、充電しながらの使用でもケーブルが邪魔にならずストレスなくスマートフォンの操作ができる。
■軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台マルチペアリングに対応した、シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」を発売した。ガンメタリックとブラックのツートンカラーが、デスク全体を引き締めるシンプルで上質なデザイン。主張しすぎない佇まいながら、近づくとわかる質感の良さが、使う人の美意識をさりげなく表現する。オフィスにも在宅環境にも自然に溶け込み、毎日の作業空間をワンランク上へと導く。キーには指先にフィットする凹み形状を採用。パンタグラフ式ならではの軽快な打ち心地で、長時間の入力でもストレスを感じにくい設計だ。表面にはさらりとしたUV塗装を施し、触れた瞬間に伝わるなめらかさも魅力。毎日使うものだからこそ、打鍵感に徹底的にこだわりった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・HTT兄妹・堀越麗禾さんが実験で体感！「HTTわくわくサイエンスショー2025」開催
・【コメントあり】施設規模が過大であると判断！「イマーシブ・フォート東京」営業終了へ
・肉と肉を一緒に喰らう！肉めし岡もと、期間限定「牛丼肉めし」
・組み合わせ自由自在！自分だけのオリジナル収納を作れる、12タイプのキューブ型収納ボックス
・【連載第2回】南国・宮崎の朝を“無料”で味わう！疲れを残さない快眠設計の「コンフォートホテル宮崎」
■薄いのに多機能、持ち運びの常識を変える！超薄型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、超薄型1.3cm・約30gの軽さに5ボタンと3台切替を搭載した多機能モバイルマウスを発売した。クレジットカードより小さく、iPhoneと同等の薄さを実現した超薄型ワイヤレスマウス。一般的なマウスと比べてサイズは約2/3、厚みは約1/4という圧倒的なコンパクトさを実現しながら、操作性を犠牲にしない設計で、外出先でも快適な作業環境を実現する。小型・薄型設計だから、狭いカフェのテーブルや新幹線、出張先のホテルでも邪魔にならない。ポーチや小さなバッグにも収納しやすく、リング部分に指を通せば持ち運びも安心。さらにカラビナに掛けて携帯できる。
■冬の新作！バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月9日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.』の3商品を期間限定で新発売する。
■挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンを縦置き設置でデスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA-STN90S（1台用）」「PDA-STN91S（2台用）」を発売した。重厚感のあるアルミ製で、放熱性・耐久性・安定性に優れている。ノートパソコンを閉じたまま外部ディスプレイと接続して使うクラムシェルモードに最適だ。縦置き用のノートパソコンスタンド。垂直にノートパソコンを設置することでデスクスペースが空き、ゆったりと作業することができる。「PDA-STN91S」はノートパソコンに加え、タブレットやキーボードなど最大2台の機器を立てて収納できるので複数機器を使用する環境に最適だ。
■角度調整が自由で快適！人気の両端回転ケーブルがコネクタ部分を改善して発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、両端コネクタが左右180°水平360°回転し、さらにPD240Wにも対応しているため、充電しながらでも邪魔になりにくい全方向対応の人気のUSB Type-Cケーブルの改良版の「500-USB090-1BKN」を発売した。両端のUSB Type-Cコネクタが、左右180°＋水平360°の合計540°回転に対応。特殊設計で端子部がケーブルと一体化しているため、角度を自由に変えられる。机上・車内・ベッド周りなど、狭い場所でも差し込み方向に悩まず、充電しながらの使用でもケーブルが邪魔にならずストレスなくスマートフォンの操作ができる。
■軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台マルチペアリングに対応した、シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」を発売した。ガンメタリックとブラックのツートンカラーが、デスク全体を引き締めるシンプルで上質なデザイン。主張しすぎない佇まいながら、近づくとわかる質感の良さが、使う人の美意識をさりげなく表現する。オフィスにも在宅環境にも自然に溶け込み、毎日の作業空間をワンランク上へと導く。キーには指先にフィットする凹み形状を採用。パンタグラフ式ならではの軽快な打ち心地で、長時間の入力でもストレスを感じにくい設計だ。表面にはさらりとしたUV塗装を施し、触れた瞬間に伝わるなめらかさも魅力。毎日使うものだからこそ、打鍵感に徹底的にこだわりった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・HTT兄妹・堀越麗禾さんが実験で体感！「HTTわくわくサイエンスショー2025」開催
・【コメントあり】施設規模が過大であると判断！「イマーシブ・フォート東京」営業終了へ
・肉と肉を一緒に喰らう！肉めし岡もと、期間限定「牛丼肉めし」
・組み合わせ自由自在！自分だけのオリジナル収納を作れる、12タイプのキューブ型収納ボックス
・【連載第2回】南国・宮崎の朝を“無料”で味わう！疲れを残さない快眠設計の「コンフォートホテル宮崎」