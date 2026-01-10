高橋克典、愛妻迎えに東京駅へ…シンプルな楽ちんコーデ披露
俳優の高橋克典が８日、オフィシャルブログを更新。東京駅へ妻を迎えに行った際の“楽ちんコーデ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「楽ちんコーデ」と題してブログを更新。「昨日、息子はまた別の大会のため別のスキー場へ」と16歳の息子が競技のため別行動だったことを明かし「妻だけ帰京」と家族それぞれが動いていた状況を説明。
続けて「家族と外で待ち合わせるのが好き」だという高橋は「昨日は時間がちょうど空いたので東京駅へ迎えに」と妻を迎えに行ったことを報告。黒のロングコートに黒縁メガネ、グレーのマスク、スニーカーを合わせたシンプルで動きやすそうな“楽ちんコーデ”姿を披露している。
また、このコーデについて「高知はこれで行こう」とつづり「で、今日から高知。明日本番でございます」と舞台「忠臣蔵」高知公演のため高知へ向かうことも明かした。
最後は「お待ちしております」とファンへ向けて呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「カッコイイ克典」「ステキなコーデ」「最高」「相変わらずカッコよすぎます」「素敵」「楽ちんコーデといえども、自然にとてもカッコいい」「どんなお洋服でも、着こなす方なので、何をお召しになられても素敵です笑」や「つかの間のひとときですね」「夫婦水入らずの時間を大切に過ごしてください」 などの声が寄せられている。
