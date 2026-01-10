ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤ÎÀ¸ÃÂ¤òµÇ°¤·½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òABEMA¤ÇÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¿Íµ¤VTuber¡¦ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×£³´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Øhololive £³rd Generation Live #¤¤å¤ë¤ë¤óÂçºîÀï ¡ÁºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¿ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ø£±stÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤¤¤Ö¡Ö¤¦¤µ¤® the MEGAMI!!¡×¡Ù¤ò£±·î13Æü¡Ê²Ð¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÀ¤³¦½é¡¦Á´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤Ï¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î£³´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤VTuber¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÄ¹»þ´ÖÇÛ¿®¤ä¹âÆñ°×ÅÙ¥²¡¼¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï270Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¶áÇ¯¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö£±stÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤¤¤Ö¡Ø¤¦¤µ¤® the MEGAMI!!¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£ÇÛ¿®¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¡¦Á´ÊÔÌµÎÁÊüÁ÷¡£¤Ê¤ªËÜ¸ø±é¤ÏÊüÁ÷¸å£±Ç¯´Ö¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×½êÂ°VTuber¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÁ´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ï°Ç¥È¥ï¡¢³Ñ´¬¤ï¤¿¤á¤é¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ä¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×£µ´üÀ¸¡¢ÃËÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤âÀä»¿ÇÛ¿®Ãæ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¡¢ÉÔÃÎ²Ð¥Õ¥ì¥¢¡¢Çò¶ä¥Î¥¨¥ë¡¢Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó¤é¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×£³´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Øhololive £³rd Generation Live #¤¤å¤ë¤ë¤óÂçºîÀï ¡ÁºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¿ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Á¡Ù¤ò£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
(C) COVER
