レディー・ガガ伝説のNYライブ、カラオケルームで2時間以上配信
通信カラオケ・JOYSOUNDは、映像コンテンツサービス「みるハコ」でレディー・ガガのライブ映像を、9日から配信している。
レディー・ガガ
この配信では、2011年にレディー・ガガの故郷、ニューヨークの聖地「マディソン・スクエア・ガーデン」で開催されたライブ『Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour at Madison Square Garden』の模様を2時間以上にわたって届ける。
「Bad Romance」「Poker Face」「Born This Way」などの代表曲とともに、ドラマ仕立てのセットや演出により、ガガのクリエイティブさが存分に発揮された圧巻のステージが、カラオケルームならではの迫力の音と映像で楽しめる。
対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。料金は無料(※別途室料)で、配信期間は4月8日まで。
【編集部MEMO】
レディー・ガガは、1月21日・22日に京セラドーム大阪、25・26・29・30日に東京ドームで、初の来日ドームツアーを開催。全6公演、即日ソールドアウトとなっている。
レディー・ガガ
この配信では、2011年にレディー・ガガの故郷、ニューヨークの聖地「マディソン・スクエア・ガーデン」で開催されたライブ『Lady Gaga Presents The Monster Ball Tour at Madison Square Garden』の模様を2時間以上にわたって届ける。
「Bad Romance」「Poker Face」「Born This Way」などの代表曲とともに、ドラマ仕立てのセットや演出により、ガガのクリエイティブさが存分に発揮された圧巻のステージが、カラオケルームならではの迫力の音と映像で楽しめる。
対応機種は、JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO。料金は無料(※別途室料)で、配信期間は4月8日まで。
【編集部MEMO】
レディー・ガガは、1月21日・22日に京セラドーム大阪、25・26・29・30日に東京ドームで、初の来日ドームツアーを開催。全6公演、即日ソールドアウトとなっている。