Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈABEMA PPV¤ÇÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤è¤ëÌó£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¼Ñ¤Æ¤âÅì³¤¡ª¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¤ªÁ°¤éÁ´°÷À¸¤Î²¶¤é¤Ç¾Ç¤¬¤·¤¿¤í¡Á²ñ¡ª¡ª¡Ù¤Î£²·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë13»þ¤«¤é¤ÎÃë¸ø±é¤ª¤è¤Ó¡¢18»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÌë¸ø±é¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò£±·î£¹Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA PPV ONLINE LIVE¡×¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø¼Ñ¤Æ¤âÅì³¤¡ª¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¤ªÁ°¤éÁ´°÷À¸¤Î²¶¤é¤Ç¾Ç¤¬¤·¤¿¤í¡Á²ñ¡ª¡ª¡Ù¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë£¶¿ÍÁÈÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÌó£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï£²·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃë¡õÌë¸ø±é¤òÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¡£Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¼¤Ò¡ÖABEMA PPV¡×¤Ç¡£
(C) UUUM
