１月９日よりABEMAにENHYPENチャンネル新規オープン
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルグループENHYPENとコラボしたHYBEオリジナルストーリーのアニメ『DARK MOON-黒の月:月の祭壇-Original By DARK MOON:THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』の放送開始を記念し、１月９日（金）よりENHYPENチャンネルを期間限定で開設する。
原作であるHYBEオリジナルストーリーウェブトゥーン『黒の月:月の祭壇』はENHYPENのヴァンパイアコンセプトの根源となった世界累計２億PVを突破している作品。
このたび「ABEMA」にて初開設が決定したENHYPENチャンネルでは、ENHYPENが誕生した「ABEMA」独占配信の次世代K-POPボーイアーティスト誕生の過程を描く超大型プロジェクト『I-LAND』やENHYPENが初めて演技に挑戦したウェブドラマ『EN-DRAMA』、25年以上に渡り世界142カ国で放送されている韓国の人気音楽番組『ミュージックバンク』のENHYPEN出演回に加え、迫力あるライブパフォーマンス映像、最大級のK-POPアワード『ゴールデンディスクアワード』を一部無料で順次お届け。ワールドツアーをはじめ日韓のみならずグローバルに活動の幅を広げているENHYPENの誕生から現在までの軌跡が楽しめる。
原作であるHYBEオリジナルストーリーウェブトゥーン『黒の月:月の祭壇』はENHYPENのヴァンパイアコンセプトの根源となった世界累計２億PVを突破している作品。