2025年シーズンを全休した右腕

ドジャースがブルスダー・グラテロル投手と年俸280万ドル（約4億3900万円）で合意し、年俸調停を回避したと7日（日本時間8日）に報じられた。2025年は怪我の影響で全休したものの、年俸が不動だった理由を解説している。

年俸280万ドルという金額は、米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が当初発表していた金額と同じだった。2020年からドジャースに加入した右腕は、平均球速100マイル（約161キロ）近い高速シンカーを武器にブルペンを支え、2023年には自己最多68試合登板で防御率1.20の好成績を残した。しかし2024年は怪我に苦しみ、わずか7登板。オフは右肩関節唇の手術を受けて2025年の復帰を目指していたが、登板ゼロに終わった。

2026年は、グラテロルがFAとなる前の最終シーズンとなる。「トレード・ルーマーズ」は前年が全休だった選手が年俸調停を控えている時は、年俸が据え置きになるケースが多いと指摘している。

「ここ数年は怪我で台無しとなったシーズンが続いただけに、巻き返しを期すだろう。彼は長年にわたりドジャースの重要なセットアッパーとして活躍してきた。高い球速と非常に高いゴロ割合が持ち味だ」

2020年から2023年にかけては、173回2/3を投げて防御率2.69を記録し、フォーシームとシンカーはいずれも平均時速約99マイル（約159.3キロ）を計測。インプレーとなった打球の62.5％がゴロだった。

復活すればワールドシリーズ3連覇へ大きな戦力となる。「怪我に悩まされてはいるものの、8月までは28歳にならないため、FA市場に向かうにあたって良い勢いを持って臨める可能性がある。ただ、年俸を大きく伸ばすためには、言うまでもなくより良い健康状態を維持することが不可欠だろう」。投げることさえできれば、今後さらに高額な契約を手にできるはず。剛腕の復活に期待がかかる。（Full-Count編集部）