東貴博、娘たちへのお年玉袋の宛名にツッコミ
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が６日、オフィシャルブログを更新。共演者から娘たちへのお年玉をいただいたことを明かしつつ、お年玉袋に書かれた名前にツッコんだ。
この日、東は「誕生日andお年玉！」と題してブログを更新。「この後11時30分からはニッポン放送 ラジオビバリー昼ズ」「ゲストは クロちゃん」と出演番組を告知し、本番前に用意された誕生日ケーキを手に持ったオフショットを公開。
誕生日については「もう去年なんだけど 大晦日だから 56歳！」と自身の誕生日が12月31日であることに触れ「ありがたや〜ありがたや〜」と感謝の言葉を連発。続けて、出演番組のパーソナリティーを務める放送作家でタレントの高田文夫から娘たち10歳の長女“うた様”、次女の“もか様”へ「東MAXの子」と書かれたお年玉袋を いただいたことを明かし「東MAXの子って！」「ありがたや〜ありがたや〜」とツッコミながらも父として嬉しそうな様子を見せた。
また、「今日の朝ごはん」として正月明けの食卓も紹介。「朝からご飯炊いて 正月に残ったかまぼこと根菜ですまし汁」と手作りの和朝食を披露し「正月明けって感じよね でも健康的な感じもする」とコメント。
最後は「さぁラジオガンバンベ〜 聴いときな〜」とラジオへの意気込みをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「すてき！！！」「お身体お大切にね」「後からでもお祝い、うれしいですね」「東MAXの子にはお年玉(笑)」「素敵な方々と一緒に、今年も良いお仕事できますように」「お正月の残りでちゃちゃっと料理。さすがです！」「朝ごはんもお野菜たっぷりで体に良さそう」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
