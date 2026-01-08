ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）などにたびたび出演しているお笑いトリオ「ネルソンズ」が、悲痛な訴えを投稿した。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを８日までに更新し、「※緊急で動画を回しました。今の状況を全て話します。助けて下さい。」と題した動画をアップ。スーツ姿の和田まんじゅうが出演し「すごい深刻な状況に陥っていまして」と話し始めた。

「１月２４、２５日の２日間で、我々ネルソンズが単独ライブをやるのですが、え〜…チケットが全っく売れておりません」と報告。場所はＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲで、チケットは前売４０００円、当日４５００円だという。「あの…どのくらい売れてないかを、今から言います。まず２４日、３００席で満席の状態なのですが、現状、１００枚しか売れておりません。残り２００枚。で、２５日も１００枚しか売れておりません。１００枚、１００枚で、満席にするには２００枚、２００枚必要で」と売れ行き状況を説明した。

和田は悲痛な表情を浮かべながら「あの〜…本当に来てほしいですね。ほんとに…ちょっとでも、僕らのネタで笑ったことのある…何かで僕らを見た、家が近い…なんでもいいです…なんでもいいんですよね。暇だ、とか。人助け、っていう…ハイ」と呼びかける。「ネタは非常にいいです、青山さん（青山フォール勝ち）が書いていただいていて。すごくいいなってわたくし自身思っております。僕らは精一杯やります。本気で挑んでますので、どうかちょっとでも気になった方、これを見た方、お願いします」と深く頭を下げた。

そして「情けないですよ」と本音ももらしながら「でも正念場なんですよね。これで売れなかったら、来年からは単独ライブないですし…知ったこっちゃないんでしょうけど、やりたいんですよ！単独ライブ。お客さん、来てほしいです。俺はめっちゃ死ぬ気で頑張ります。満足させるので。お願いします！」と、今にも泣きそうな表情を見せた。

カメラは青山フォール勝ちと岸健之助に移り、２人は土下座しながら「どうかよろしくお願いします！」と声をそろえて頭を床につけて絶叫した。