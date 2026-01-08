2025年はリハビリで全休「PSのメンバーに入りたかった」

ドジャースがブルスダー・グラテロル投手と年俸280万ドル（約4億3900万円）で合意し、年俸調停を回避したと7日（日本時間8日）に米サイト「ファンサイデッド」のロバート・マレー記者が報じた。

グラテロルは2020年からドジャースに加入。平均球速100マイル（約161キロ）近い高速シンカーを武器にブルペンを支え、2023年には自己最多68試合登板で防御率1.20の好成績を残した。しかし2024年は怪我に苦しみ、わずか7登板。オフは右肩関節唇の手術を受けて2025年の復帰を目指していたが、登板ゼロに終わった。

昨年10月には自身のSNSで、「ポストシーズンのメンバーに入りたかったが、リハビリは順調にいっておらず、私は既に2026年に意識を向けたことをドジャースファンにお伝えします。いつも気にかけてくれて皆ありがとう。ドジャースファンを愛しているよ」と綴っていた。

MLBでは8日（同9日）が年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限となっている。合意に至らなかった場合には、最終的に公聴会で年俸が決まることになる。（Full-Count編集部）