渡辺美奈代、上品ニットセットアップの冬コーデ披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が６日までにオフィシャルブログを更新。洗練された冬のニットセットアップコーデを公開し、その上品な着こなしに注目が集まっている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
４日、「coordinate」と題してブログを更新。渡辺は「本日のお洋服」と切り出し、グレーを基調としたニットのセットアップを着用し、柔らかな素材感と落ち着いた色合いで大人の余裕を感じさせる全身コーディネートを披露。
ニットセットアップは自身が手がける「minayoselect」のアイテムで、程よくリラックス感のあるシルエットが印象的。そこにZARAのファー素材のアウターを羽織り、 足元にはZARAのロングブーツを合わせることでカジュアルさの中にもエレガントな雰囲気をプラスしている。さらに、高級ブランド「DIOR」の帽子と「HERMES」のバッグをアクセントに取り入れ、ブランドアイテムをさりげなく効かせた上級者コーデに仕上げている。
この投稿にファンから「かわいい」「大人かわいい、迎春」「素敵」「ニットのセットアップ超お似合い」「スタイル抜群で羨ましい」「とっても…お綺麗」などの声が寄せられている。
