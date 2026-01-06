TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù30¼þÇ¯³«Ëë¡ª1·î10Æü¤«¤é¿·OP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏB'z¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù30¼þÇ¯¡£1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢¿·OP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬B¡Çz¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£1999Ç¯¤Î¡Ö¥®¥ê¥®¥êchop¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥Ê¥ó¤ÈB¡Çz¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î¡ÖSLEEPLESS¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»8¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·OP¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖHeaven Knows¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢B¡Ç£ú¤ÎÆó¿Í¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¥Ê¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁÒÌÚËã°á¤¬Ã´Åö¡£1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥³¥Ê¥ó¤ÈÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿B¡Çz¤ÈÁÒÌÚËã°á¤È¤¤¤¦2ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¶Ê¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ò°ìµó¸ø³«Ãæ¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤È±ÇÁü¤Ç¡¢30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸½¹Ô¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯ÈÇ¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¡Ö¥¥ß¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¡£30¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÆæ¤Ø¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¾ìÌÌ¼Ì¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
B¡Çz¤È¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ê¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²æ¡¹¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥³¥Ê¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¶Ê¤¬Æ»É¸¤Î¤è¤¦¤ËÖ¨Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤30¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²æ¡¹¤â¶½Ê³¤·¤ÆÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHeaven Knows¡×¤¬¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ë¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
B¡Çz ¾¾ËÜ¹§¹°¡¦°ðÍÕ¹À»Ö
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
B¡Çz
¡ÖHeaven Knows¡×
ºî»ì¡§°ðÍÕ¹À»Ö¡¡ºî¶Ê¡§¾¾ËÜ¹§¹°
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§VERMILLION RECORDS
B¡Çz¤ÎÎòÂå¥³¥Ê¥ó³Ú¶Ê°ìÍ÷
¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡§
¥®¥ê¥®¥êchop(1999 OP)
¾×Æ°(2006 OP)
Don¡Çt Wanna Lie(2011 OP)
¥Ô¥ë¥°¥ê¥à(2011 ED)
Q&A(2013 OP)
À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ë(2016 OP)
SLEEPLESS(2022 OP)
Heaven Knows¡Ê2026 OP¡Ë
±Ç²è¡§
ONE(1999 ±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó À¤µªËö¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¼çÂê²Î/Âè3ÃÆ)
Everlasting(2002 ±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ù¥¤¥«¡¼³¹¤ÎË´Îî¡×¼çÂê²Î/Âè6ÃÆ)
¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ò¤È¤Ä(2006 ±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÃµÄå¤¿¤Á¤ÎÄÃº²²Î¡×¼çÂê²Î/Âè10ÃÆ)
Don¡Çt Wanna Lie(2011 ±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÄÀÌÛ¤Î15Ê¬¡×¼çÂê²Î/Âè15ÃÆ)
À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ë(2016 ±Ç²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ½ã¹õ¤Î°Ì´¡×¼çÂê²Î/Âè20ÃÆ)
ED¼çÂê²Î
ÁÒÌÚËã°á
¡ÖTOWA ¡Á±Êµ×¤ËÉ÷¤Ë¾è¤ë¡Á¡×
ºî»ì¡§ÁÒÌÚËã°á
ºî¶Ê¡§ÁÒÌÚËã°á
ÊÔ¶Ê¡§»ý»³æÆ»Ò
¥ì¡¼¥Ù¥ë: NORTHERN MUSIC
¡Ú½Ë30¼þÇ¯¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÎòÂåOP¡õED±ÇÁüÁ´¶Ê°ìµó¸ø³«¡ÚÁ´133¶Ê¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=nUNPnKM-YUM
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë£¶»þ£°0Ê¬ÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Ú¸¶ºî¡Û
ÀÄ»³ ¹ä¾»¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó ¹â»³¤ß¤Ê¤ß
ÌÓÍøÍö »³ºêÏÂ²ÂÆà
ÌÓÍø¾®¸ÞÏº ¾®»³ÎÏÌé
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ÃÝ¹ËÍµÇî¡¿ÀÐ»³·Ë°ì
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ µÈÅÄ¹ä»Ö¡¿Æ£Æ²¿¿¹§
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¶áÆ£½¨Êö
´ÆÆÄ »³ËÜÂÙ°ìÏº¡¿³ùÃç»ËÍÛ
²»³Ú ÂçÌî¹îÉ×
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¿ÜÆ£¾»Êþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ µÈ¸¶ ½Ó°ìÏº
ÇØ·Ê ÈþÊö
¿§ºÌÀß·× ÃæÈøÁí»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ ¾®ÀîÎ´µ×¡¿µÈÅÄ²íµª
²»¶Á´ÆÆÄ ±º¾åÌ÷Ç·¡¿±º¾å·Ä»Ò
ÊÔ½¸ ²¬ÅÄµ±Ëþ
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÈÓ²¬½ç°ì¡¿¾®ÂðÍ³µ®·Ã
À©ºî ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
©ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
