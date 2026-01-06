²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î²ÃÆþ¤ÇPS¡ÈºÇ¶¯ÃË¡É¤Ë°ÛÊÑ¡¡¶Ã°Û¤Î¡Ö.978¡×¤â¡ÄÊÆµ¼Ô¤¬¼¨º¶¤·¤¿¹ß³Ê
²¬ËÜ²ÃÆþ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È4Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯8300Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤è¤êµ¿Ìä¤¬Â¿¤¯À¸¤¸¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È²¬ËÜ²ÃÆþ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Èº®Íð¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥µ¥â¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤·¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ª¥«¥â¥È¤òÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¤Ï±¦Íã¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤Ç¤ì¤Ð¥ª¥«¥â¥È¤Ï»°ÎÝ¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤¬¼é¤ë°ìÎÝ¡¢³°Ìî¡¢¤½¤·¤ÆDH¤Ë½¢¤¯¤À¤í¤¦¡×¤Èº£µ¨¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¡Èµï¾ì½ê¡É¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¼ç¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥ÈÆâÌî¼ê¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ÏÆóÎÝ¤Ë°Ü¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÆóÎÝ¡Ë¤òÀêµò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ù¥ó¥ÁÍ×°÷¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨.277¡¢151°ÂÂÇ¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆóÎÝ¤Ç49»î¹ç¡¢»°ÎÝ¤Ç66»î¹ç¡¢Í··â¤Ç19»î¹ç¡¢³°Ìî¤Ç6»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.411¡¢ËÜÎÝÂÇ1¡¢ÂÇÅÀ9¡¢OPS.978¤ò»Ä¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£Æ±µ»ö¤Ç¤â¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎOPS¤Ï¤ï¤º¤«.622¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï.958¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¡Éé¶¯¤¤¡È»Å»ö¿Í¡É¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÈºÇ¶¯ÃË¡É¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¡¢Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë