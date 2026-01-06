¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¦Ä®ÅÄ¤¬¡ÈÀ¸¤Êý¤ËÆ´¤ì¤ë·Ý¿Í¡É¤È¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ò£±·î£²Æü¡Ê¶â¡ËÌë£¹»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤·¤¿¡£
£±·î£²Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¸¦µæÉô¤ÎºÇ¿·´ë²è¡ÖÂçÌö¿ÊÃæ¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ ¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¡ØM-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÇÂç²ñºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·£³°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥Ý¥¹¥ÈM-£±¥Ö¥ì¥¤¥¯ÏÈ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡¦Ä®ÅÄÏÂ¼ù¤ÎÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤¬Éâ¾å¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¤¤¤Ä¤«Âç¤·¤¯¤¸¤ê¤ò¤ä¤é¤«¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é´³¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´í×ü¤¹¤ëÁêÊý¡¦º´¡¹ÌÚÎ´»Ë¤¬ÁêÃÌ¤Ë¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤¬¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¾¿Æ¤È¤â¤Ë¹â¹»¶µ»Õ¡×¡ÖºÇ½ª³ØÎò¤Ï¹â¹»ÃæÂà¡×¡Ö»×ÁÛ¤Ï¡È¥¢¥ó¥ÁÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¡É¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÈÀ¸¤Êý¤ËÆ´¤ì¤ë·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤òµó¤²¤ë¡£¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö½ÐÂÔ¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÆ´¤ì¤ëÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖM-£±¤Î¸å¤Ë¤·¤¯¤¸¤ë·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö¿ÍÌ®¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖM-£±¸å¤ËÄ®ÅÄ¤¬Âç¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦ÄÉÊü¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È´í×ü¤·¡¢Ä®ÅÄ¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç¡È¥®¥ê¡É¤·¤¯¤¸¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö½Ð±é¼Ô¤äÈÖÁÈ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸«¤Æ¥Ê¥á¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ò°ìÀÚ½ñ¤«¤Ê¤¤¡¦¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¦YouTube¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¤Ë°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¡¢¥³¥ó¥Ó´Ö¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ100¡§Ä®ÅÄ£°¡×¤À¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÏÃÙ¹ï¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î»öÎã¤âµó¤²¤é¤ì¡¢¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡Öß·Éô¤µ¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥ª¥¤¥Ã¡ª¥Ê¥á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤±¤Ïµö¤»¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ê¥Ê¥á¤¿ÂÖÅÙ¤¬¡Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë¶ì¾Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ®ÅÄ¤¬°ìÈÖ¥Ê¥á¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£Ä®ÅÄ¤Ï15Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤¿¾å¡¢¿²µ¯¤´é¤Ç»²²Ã¡¢26²ó¤Î¤¢¤¯¤Ó¤òÏ¢È¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¡¢¶µ¼¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤±ÇÁü¡×¤ÈÁûÁ³¡£¡Ö¥ê¥â¡¼¥ÈÃÙ¹ï¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼¤«¤é¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤«¤é¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶âÇÛÊ¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÏÃ¤â¡£¡Ö¸½¾õ¤Ïº´¡¹ÌÚ19¡§Ä®ÅÄ1¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¤«¤Ä¤Æ¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤è¤ê¹ç¥³¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹Í¥¾¡¤·¤¿»þ¡¢¾Þ¶âÁ´Éô²¶¤Ë¤¯¤ì¡×¡Ö¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤é¡¢¹ç¥³¥óÍÞ¤¨¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡È¹ç¥³¥ó¡É¤òÁª¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î·è¾¡¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Þ¶â³ä¹ç¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä®ÅÄ¤«¤é¡Ö19:£±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÇÛÊ¬¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï100¡§£°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£¸¡§£²¡×¡Ö¡È£²¡É¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¡È£²¡É¤ÎÃæ¿È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ºÇ½ªÅª¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤¬¸À¤¦¡È£²¡É¤ÎÉôÊ¬¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ä¹ç¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¡ÖM-£±Í¥¾¡¤·¤¿¤éÄ®ÅÄ¤¬º´¡¹ÌÚ¤Ë£µËü±ßÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êó½·¡É¤Ë!? ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡ÄËÜÊÔ¤ÏÇÛ¿®¸å£·Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
