¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤òÂçÍ½¸À¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤é¤Èµï¼ò²°¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤¬¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¸À¤¦¤¸¤ã¤ó¡©Íè¤Í¤§¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±¤Ä¤ÏÃæ¹ñ¤ÏÇÆ¸¢¹ñ²È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãæ²Ú¤Ã¤Æ°ÕÌ£Ê¬¤«¤ë¡©¥»¥ó¥È¥é¥ë¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡£ÆüËÜ¤Ê¤ó¤«´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÌÌ¤Ç¸À¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¹¶¤á¤ë¤Î¤ÏÃÏÂ³¤¤¸¤ã¤ó¡©¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¹¶¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤±¡£ÃÏÂ³¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·³»öÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢£³ÇÜ¤ÎÊ¼ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹¶¤á¹þ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤À¤±¤É³¤¤ò³Ö¤Æ¤ë¤ÈÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡££³¡ß£²¤Ç£¶ÇÜ¡£Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÈËà»¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸À¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤±¤É¤µ¡¢¶áÎÙ½ô¹ñ¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¤À¤«¤é¤Í¡£¹ñÌ±¤Ï·ë¶É¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¶â¡£¼«Ê¬¤¬Ë¤«¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¿¤éÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£