元TOKIOの城島茂（55）が5日、自身が代表取締役を務め、1日に創業した「株式会社城島ファーム」の公式サイトを立ち上げた。

「会社情報」として、代表取締役は自身だとし、創業は2026年1月1日、資本金は1000万円で、事業内容は「芸能活動・講演・地域・教育・社会連携・EC事業」と記した。

また、会社のコンセプトを「今日を耕し、明日を育てる。」とし、「先人たちの汗と知恵を、私たちの世代がどう受けとめ、次の世代へ残していけるのか。城島ファームは、その問いを出発点にしています。担い手や仲間が培ってきた『人間力』と、共に学び合う『共育』を大切にしながら、地域に息づく伝統や文化を尊重します。誠実さと透明性を基本に、適切な手続きと配慮を重ね、確かな形へと進めてまいります」と説明している。

「株式会社城島ファーム」の公式サイトとともに、公式Xも開設した。

TOKIOは昨年6月25日に「グループとして再起を図ることは難しい」との判断で解散。31年の歴史に幕を下ろした。所属の株式会社TOKIOも、昨年いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約を終了することを発表していた。

元TOKIOの松岡昌宏は昨年10月に自身が代表取締役を務め、芸能人や文化人のマネジメントなどに関わる新会社「MMsun」を設立している。