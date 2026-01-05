４日に放送されたフジテレビ系「逃走中〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」では、お笑い芸人がまさかの低額賞金で自首し、成功した。

最初の会場のＴＯＹＯＴＡアリーナで、残り６０分までにバスに乗り込まなければ、ハンター８体がいるエリアから脱出できないというミッションが行われた。

残り３分で、残されたのは宮世琉弥、＆ＴＥＡＭ・ＭＡＫＩ、レインボー池田直人の３人。ハンター８体という中で、ＭＡＫＩがハンターに捕まり確保。残り時間がどんどん減っていく中、池田は「ダメだ、これ。自首します」と、残り１分半で、エリアからの脱出は無理だと判断。アリーナの中央にある自首電話へダッシュした。

アリーナの観客席にいたハンターが池田を発見。追いかけてくる中、つかまるギリギリで自首が成立し、１７万４６００円をゲットした。池田は「８体は無理です。セーフ。よっしゃ！これもルールです」と胸を張った。

自首といえば、高額になってから狙う人が多く、１７万円での自首はかなり低額といえる。放送後、池田はＸで「逃走中ありがとうございます！賞金ＧＥＴ！！」と投稿。コメント欄は６３０件以上と大反響で「これ、逃走中史上最低額説あり」「ジャンボに怒られてほしい」「これも戦略の一つ」「この自首は賢明な自首」「その額でいいんですか？」「あの場面じゃ間違いなく正しい選択だっただろうが、もう呼ばれなくなりそう」などさまざまな反応が上がっていた。