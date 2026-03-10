2024年7月13日、共和党のドナルド・トランプ氏が選挙集会中に狙撃された。毎日新聞記者の國枝すみれさんは「弾丸が耳をかすめて九死に一生を得たトランプだが、その危機すらも選挙戦に利用した」という――。（第1回）※本稿は、國枝すみれ『アメリカ 崩壊の地をゆく』（毎日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JannHuizenga※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JannHuizenga■大統領選の行方を決定づ