ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Àï½ÑÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁý»º¤ò»Ø¼¨¡ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò2.5ÇÜ¤Û¤É¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡×
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤¬Àï½ÑÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁý»º¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï3Æü¡¢Àï½ÑÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡Öº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤«¤é¤³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò½ÅÍ×ÉôÂâ¤ËÁõÈ÷¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸½¹Ô¤Î2.5ÇÜ¤Û¤É¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀºÌ©Í¶Æ³Ê¼´ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ëÅÞÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ÀïÎÏ¤Î¸½Âå²½¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£