◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

帝京大学が往路17位から大逆転でシード権をつかみました。

2日の往路では、2区終わりで20位と低迷。苦しいスタートとなりますが、3区の島田晃希選手(4年)が区間5位の力走で流れを変えます。

3日の復路をシード権ライン10位と4分15秒差で迎えると、じわじわ順位を上げて、9区終了時では10位の中央学院大学と13秒差。実に4分もの差を巻き返します。

チームは復路一斉スタートをしているため、この時点で走行順では9番手。すでに9位の日本大学、10位の中央学院大学を抜いており、10区では見えない敵との勝負となります。

10区を託された鎗田大輝選手(4年)は、13.3キロ地点の新八ツ山橋で日本大学と中央学院大学の総合タイムを抜いて、9位に浮上。そのままフィニッシュ後、約2分2校の結果を待ち、総合9位が確定。大逆転で3年連続のシード権をつかみました。

“世界一諦めが悪いチーム”を掲げる帝京大学。それを体現する見事な巻き返しでした。

また日本大学が10位で12年ぶりシード権を獲得。11位の中央学院大学は予選会に回ることとなります。