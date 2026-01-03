俳優の竹内將人（31）が3日、自身のSNSを更新し、結婚したことを発表した。

「新年あけましておめでとうございます。皆様にとって、健やかで実り多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます」と新年のあいさつ。

続けて「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。

「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、改めて深く感謝しております」と感謝の思いを記し「その感謝を胸に、これからも一人の芸術家として、日々の積み重ねを何より大切にしながら、より深く、より誠実に作品と向き合ってまいります。今後とも変わらぬご指導、ご声援を賜れましたら幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

竹内は3歳で「劇団ひまわり」に入り、子役として博多座などで活動。中学1年時には劇団四季「ライオンキング」でヤングシンバ役を演じた。東京藝術大卒業後は、英国王立音楽院で修士号も取得。舞台やミュージカルを中心に活躍している。