お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史と町田和樹が２日に配信されたＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。町田のヤバ過ぎる人間性が明らかになった。

エーバスは「Ｍ―１グランプリ２０２５」で大会最高得点の８７０点を叩き出し、３位となった。お笑い界注目のコンビだが佐々木は、相方の町田の素行が悪く、しくじりを犯し、芸能界を追放されるのではないかと心配。

佐々木は町田について「出演者と番組のレベルを見てナメた態度を取る」と暴露。その実例として「ナメている先輩がいるライブは遅刻する。ナメているライブのリハには行かない。エバースの単独ライブに５時間遅刻。だから僕もナメられています」と語った。

またスタッフからのタレコミも。同番組でのリモート打合せで、町田は寝坊し、遅刻。スタッフがネタを引き出そうと質問しても何も出てこず、その後はあくびを連発。結局１時間の打合せで得られたネタは０という衝撃映像が放送された。

佐々木は「この業界悪い噂すぐ回るじゃないですか。エバース調子乗ってるとか。どうしたらいいですかね」と質問。「平成ノブシコブシ」吉村崇は「調子乗ってるってすごい広がるよね。なくなることがないと思う。一生言われるんだなって（ピースの）綾部（祐二）見てて思うよね」と話し、共演者からも共感の声が上がった。「オードリー」若林正恭も「無理だよね。直ってる芸人見たことない」と話した。