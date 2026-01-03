ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÖºÇ¹â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È2025¡×¤ËÁª½Ð¡¡ÊÆÈ¯É½¡Ä¥¸¥ã¥Ã¥¸Ä¶¤¨1°Ì¡¢Á´¥¸¥ã¥ó¥ë´Þ¤á¤Æ¤â°Î¶È
¡ÖBet MGM¡×¤¬È¯É½
¡¡¤Þ¤¿¡È·®¾Ï¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÖBet MGM¡×¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBet MGM¡×¤Ï10¿Í¤òÁª½Ð¤·¡¢¡ÖÂ¾¤ËÃ¯¤¬Æþ¤ë¤Ù¤¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£µå³¦¤«¤é¤Ï1°Ì¤ËÂçÃ«¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬10°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£½÷»ÒÁª¼ê¤Ï2¿Í¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¥ê¡¼¥°7´§¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿6·î¤Ë¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢14ÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨2.87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¡õ7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤ÎÎ¥¤ì¶È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï1998¡Á2000Ç¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë